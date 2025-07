A 14 años de la muerte de Amy Winehouse: La voz que marcó una generación con su inconfundible estilo

La cantante británica falleció producto de una intoxicación etílica fatal en 2011.

Este 23 de julio se cumplen 14 años de la muerte de Amy Winehouse, la icónica cantante que cambió los paradigmas del soul.

La británica marcó una generación con su estilo inconfundible, su potencia vocal y letras cargadas de honestidad y falleció a los 27 años.

A pesar de su corta carrera, Winehouse se consagró en el mundo de R&B con éxitos como Rehab, Back to Black, Me and Mr Jones y You Know I’m No Good, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del soul contemporáneo.

Su talento fue reconocido con múltiples premios, entre ellos cinco premios Grammy en una sola noche, entre ellos canción del año, grabación del año y mejor artista nuevo.

Sin embargo, su carrera estuvo rodeada de adicciones, que empeoraron al vivir rodeada de fama. Además, la influencia de Blake Fielder-Civil, quien fue su esposo, la hicieron caer aún más en ese torbellino, tras introducirla en el crack, la heroína y la cocaína.

Uno de los momentos más complejos sobre los escenarios lo vivió tan solo un mes antes de su fallecimiento. En junio de 2011 dio un concierto en Belgrado (Serbia) donde se presentó en estado de ebriedad, recibiendo abucheos por parte de los asistentes.

Un 23 de julio de 2011, Amy Winehouse falleció y pasó a formar parte del tristemente célebre “Club de los 27”, integrado por artistas que murieron a esa edad, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Janis Joplin.

Más tarde, la autopsia reveló que su muerte fue ocasionada por una intoxicación etílica, tras consumir 416 mg de alcohol por decilitro de sangre.

A pesar de su deceso, el mundo recuerda y celebra hasta el día de hoy a Winehouse como una de las más grandes divas del soul.