10 años de “Blackstar”: Familia y colaboradores rinden homenaje a David Bowie en lo que sería su cumpleaños 79

Por CNN Chile

08.01.2026 / 14:10

Iman y Lexi Jones lideran los tributos al ícono musical, coincidiendo con el décimo aniversario de su último álbum, 'Blackstar'.

La viuda y la hija de David Bowie, Iman y Lexi Jones, encabezaron los homenajes en lo que habría sido el cumpleaños número 79 del legendario artista, fecha que también marca el décimo aniversario de su álbum final, Blackstar.

Iman compartió una fotografía en blanco y negro del músico con un emotivo mensaje: “Un millón de sentimientos, mil pensamientos, cien recuerdos…. TÚ. Feliz cumpleaños celestial”. Por su parte, Lexi publicó una imagen de archivo junto a su padre, escribiendo: “Los gran 79 hoy. Te extraño pa’!”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Lexi Jones (@_p0odle_)

Tributos de amigos y colaboradores

El productor histórico de Bowie, Tony Visconti, y el fotógrafo Anton Corbijn se sumaron a los tributos. Corbijn destacó que, a una década de su partida, “su música sigue viva”.

Según reportó NME, el aniversario reunió recuerdos de diversos artistas que trabajaron con él, como la guitarrista Charlotte Hatherly, quien recordó la experiencia de girar con su ídolo.

