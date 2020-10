(EFE) – La región de Lombardía, en el norte de Italia, impondrá desde el próximo jueves el toque de queda desde las 23.00 a las 5.00 horas para frenar el número de contagios, que se ha disparado en las últimas semanas y que está produciendo los primeros problemas en su servicio sanitario.

El presidente de Lombardia, Attilio Fontana, explicó que los alcaldes de la región habían solicitado este tipo de medida para evitar que aumenten aún más los contagios y que se ha pedido la autorización al Gobierno para aplicarla. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ya adelantó que el Gobierno aprobará la medida.

“Estoy de acuerdo con la hipótesis de medidas más restrictivas en Lombardía y trabajaremos juntos para lograrlo en las próximas horas”, dijo Speranza.

“Hemos decidido emitir una disposición que desde las 23.00 a las 5.00 se cierran las actividades y la gente esté en casa y que, salvo en caso de emergencias o trabajo o salud, no puedan circular por las calles de Lombardía para intentar frenar una de las causas del contagio que se ha reiniciado y que son las reuniones en la noche, las fiestas y todo aquello que no se puede controlar porque no podemos tener un número suficiente de policías y agentes”, explicó Fontana.

Lee también: Bolsonaro asegura que la vacuna para el coronavirus “no será obligatoria” en Brasil

También se ha dispuesto cerrar los centros comerciales los sábados y domingos.

Fontana agregó “que las proyecciones de los expertos sobre la marcha del virus en la región han resultado ser ciertas y nos invitan a ser muy cautelosos y temer que dentro de 15 días, es decir, para fin de mes, tendremos una situación que, aún no será de colapso en los hospitales, pero que será un desafío“.

El presidente de Lombardía adelantó que también abrirán el hospital que instalaron en los edificios del centro de eventos de Milán. “Esperamos que no haya necesidad de usarlo y que siga siendo una garantía, una seguridad para los ciudadanos”, agregó.

Lee también: Reino Unido firmó contrato para los primeros ensayos de desafío humano del COVID-19

Según algunos informes, el 31 de octubre podría haber en Lombardía unos 600 hospitalizados en cuidados intensivos y hasta 4.000 ingresados. En la región, solo en las últimas 24 horas, se registraron 1.687 nuevos positivos.

El mayor problema está en Milán, donde se detectan la mitad de los nuevos positivos en la región (814 casos en el área metropolitana, 436 en la ciudad). “No somos capaces de rastrear todas las infecciones, de aislar activamente a las personas. Quien sospeche haber tenido un contacto de riesgo o síntomas debe quedarse en casa”, fue la alarma lanzada por el director médico de sanidad de Milán, Vittorio Demicheli .

Actualmente hay 134.003 personas positivas por coronavirus en Italia, 7.766 más que el día anterior y de estas 797 en la UCI, 47 más que el domingo.