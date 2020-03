VIDEO RELACIONADO – 56 alcaldes piden cuarentena nacional ( 09:10)

El representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando Leanes, descartó que decretar cuarentena general sea una medida recomendable para Chile, como lo han pedido alcaldes de varias comunas y la gente en Twitter a través de hashtag #CuarentenaTOTALChile.

En entrevista con Meganoticias Plus Prime, Leanes sostuvo que la OMS “definitivamente no recomienda medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, y segundo, porque no se pueden sostener muchas veces porque, o la gente las incumple, o la gente no puede subsistir con esas mediadas”.

Sobre lo mismo, aseguró que existe consenso entre los expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los especialistas en Chile, en que “no sería conveniente una medida como esa”. Además, sostuvo que ha hablado con políticos opositores que “tampoco están de acuerdo con esta medida, pero tenemos que convenir que genera un sentido común equivocado y es muy seductora y popular”.

Y señaló que “es muy tentador ceder a esta presión. Para uno mismo, porque sería mucho más fácil decir ‘sí, háganlo’, pero no resulta. No fue conveniente cerrar las escuelas en el momento en que las cerraron, porque eso ya generó una dificultad para la vacunación”.

Lee también: Con protesta de colectiveros y barricadas: Bloquean entrada a San Antonio y Algarrobo por temor a coronavirus

“En varios países se está aplicando y en los primeros días la gente la acepta bastante. Consideramos que hay que aprovechar esa aceptación que tiene la gente por este tipo de medidas tan drásticas para hacer mayor hincapié y mayor autoexigencia en lo que es la detección de casos sospechosos, el diagnóstico, el aislamiento, además del tratamiento”, agregó.

Respecto a las medidas decretadas por el Gobierno hasta el momento, que incluyen el cierre de cines, discotecas, restaurantes y aplicación de aduanas sanitarias, dijo que “no se están tomando decisiones que impliquen un riesgo de aumentar los contagios de manera indiscriminada”.

Consultado sobre el caso de Argentina, donde el presidente Alberto Fernández decretó cuarentena hasta el 31 de marzo, dijo que aunque no conoce las particularidades de la situación, “cualquier país que tome esta medida antes de lo que la tiene que tomar, se está equivocando”.

Entonces, ¿cuándo decretar cuarentena nacional? Leanes piensa que “esta medida se tiene que tomar cuando presumes que tienes un número de casos muy altos, y se tiene que tomar por sectores, de una manera que sea racional”.

“No puedes decir ‘porque Argentina lo hizo, yo lo voy a hacer’”, indicó, y llamó también a no compararse con países como Corea del Sur o Italia.