El ex integrante de la mesa técnica de salud regional, Enrique Lee, acusó que gran parte de los respiradores mecánicos, que están en proceso de adquisición por el Servicio de Salud de Arica, no sirven para tratar el COVID-19.

“Se anunció con gran difusión hace 2 semanas la compra de 28 ventiladores mecánicos lo que obviamente nos alegró a todos”, señaló el médico en su cuenta de Facebook.

Luego, afirmó: “Sin embargo al revisar dicha compra me doy cuenta que 20 de esos 28 ventiladores son del tipo no invasivo (MVNI) que no son recomendados para esta enfermedad por dos razones: empeora el pronóstico del paciente, y aumenta significativamente el riesgo de contagio al personal de salud”.

Al conocer estos detalles, Enrique Lee explicó que decidió renunciar a la mesa técnica: “La razón principal fue la forma en que se trató la alerta que presenté días atrás en relación al uso de 2,4 mil millones de pesos en el proyecto regional para enfrentar la pandemia”.

Ante esta denuncia, la seremi de Salud, Beatriz Chávez, expresó: “La información está siendo revisada, pedimos prudencia, y se le solicitó un informe al Subsecretario de Redes Asistenciales”.