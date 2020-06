Tras el llamado al retorno de las atenciones primarias que emitió el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, el Colegio de Enfermeras de Chile rechazó esta petición en un comunicado, tildando la polémica decisión como “irresponsable”.

“Nos parece irresponsable que la autoridad efectúe un llamado de esta naturaleza a la comunidad usuaria, sin haber evaluado las condiciones de infraestructura (espacios limitados) en las que están funcionando Cesfam y Cecosf, los que hoy no están aptos para recibir público con normalidad y realizar acciones en salud con los resguardos necesarios para niños, gestantes, adultos crónicos y otras personas de riesgo”, manifestaron.

Además precisaron su principal preocupación son los altos números de atención y horas médicas que no han podido concretarse.

“El seguimiento de casos y contactos para disminuir la propagación de la enfermedad es la prioridad, sin embargo, es deseable que la entrega de esas prestaciones sean retomadas en el menor plazo, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para el personal de salud”, enfatizaron.



Condiciones que -reclaman- no estarían garantizadas, por lo que hicieron un llamado a no generar falsas expectativas en la población y a no exponerlas a riesgos.

Paris contesta

Consultado respecto a la postura del gremio, el ministro de Salud, Enrique Paris respondió en el balance de este domingo indicando que “los controles preventivos de salud, los controles de embarazo, las vacunaciones, los controles de niño sano, los controles de hipertensión y pacientes con VIH tenemos que mantenerlos”.

“Les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible entonces por incorporar a más gente, pero por dios no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus“, expresó el jefe de la cartera de salud.

Finalmente agradeció la opinión del Colegio de Enfermeras y aseguró que “si no se están haciendo las cosas bien, las vamos a corregir”.