Como nunca antes lo habían hecho, tuvieron que bajar la cortina, poner candados y cerrar… Desde mediados de marzo, no abre ningún restaurant, no se hacen eventos y se cancelaron prácticamente todos los matrimonios. Pero los grandes chefs llevan la cocina en la sangre y están comprometidos con sus equipos de trabajo que los acompañan desde que partieron. Así es que habrán cerrado sus puertas al público, pero no colgaron sus delantales y hoy, si bien no es posible darse un gustito saliendo a comer o disfrutado de su gastronomía en eventos especiales, la mano de estos reconocidos hombres y mujeres, puede llegar a tu mesa, incluso a precios más accesibles.

Guillermo Rodríguez

Redescubrió nuestra cocina, le dio valor a nuestros platos y desde hace décadas, Guillermo Rodríguez se convirtió en embajador de la gastronomía chilena. Ha cocinado para los Reyes de España, para la Expo Sevilla. Durante la APEC 2004 que se hizo en Chile, Vladimir Putin y George Bush probaron sus creaciones, y hoy, en medio de la crisis sanitaria, se reinventa, para que esas mismas creaciones puedan estar en las casas.

Creador de Espacio Gastronómico, se lo pelean para grandes eventos, pero el 16 de marzo hizo su último matrimonio. De la noche a la mañana le cancelaron todo, así que, junto a su socio Manuel Madrid se reunieron con sus 50 trabajadores para darles la noticia. “Se nos cayeron nuestros lagrimones y cerramos la planta. Pedimos sanitizar la planta completa y nos fuimos todos para la casa”, dice al teléfono Guillermo Rodríguez, recordando el día en que debieron cerrar la planta que con orgullo había inaugurado el 2017 en Renca, una especie de laboratorio, desde donde cocinan todos sus platos.

A las dos semanas, el nerviosismo estaba en el equipo completo y a través de una reunión virtual nació la idea de crear www.mesalista.cl con una carta que tiene platos, y menús, con opciones tan variadas que van desde pastel de choclo, charquicán, hasta los más distintos ceviches. “Vimos qué come la gente en las casas, qué les gusta, cómo hacer una comida casera y que pueda comprar permanentemente y mezclar con otras cosas… Preguntamos y nos fuimos a nuestros equipos de cocina y partimos”.

Hoy, de lunes a sábado, reparten ellos mismos lo que se pide a través de la página. Le preocupa poder mantener el trabajo de su gente, pero conserva el entusiasmo y piensa en que también esto pueda convertirse en una oportunidad. “No sabemos cuánto tiempo va a durar. Tenemos que ver que esto va a ser también una ventaja comparativa frente al resto. Tenemos una planta increíble, que todo sale higienizado de la plata, nosotros no cocinamos en los centros de eventos, todo sale cocinado de nuestra planta, tenemos hasta un ingeniero de alimentos, todo”, dice Guillermo pensando en el futuro, incierto para todos.

Rivoli a la casa

Hace exactamente 4 años, en abril de 2016, estaba sacando el agua de la inundación que afectó a Providencia. Fueron pérdidas millonarias, luego vino el estallido social y hoy el coronavirus. Massimo Furnari, sabe de crisis, y con toda su familia en Italia, el segundo país que registra la mayor cantidad de víctimas fatales, estaba al menos sicológicamente preparado para lo que podía venir.

Hace más de 30 años se vino de Roma a Santiago porque pensaba que en Chile estaba todo por hacer, abrió uno de los primeros restoranes italianos, y desde entonces acumula premios y el reconocimiento de su clientela, a la que no iba a abandonar. Por eso ideó este sistema de delivery en dos versiones. “El sistema es bastante personalizado. El cliente puede mirar en el sitio. Ahí está la carta clásica y opciones diarias de platos, como la sugerencia del chef del día, con recomendaciones del tipo de platos que llega en buenas condiciones”, explica Massimo desde su cocina. Los pedidos se hacen por WhatsApp, no usan aplicaciones y ellos mismos entregan a todo Santiago, desde La Florida a Lo Barnechea.

Pero también tienen la opción “Bottega Rivoli”: “Aprovechando que ahora la mayoría tiene tiempo, te entregamos la pasta cruda, la harina, huevos, quesos, verduras, la pasta rellena congelada, las salsas, todos los productos donde te armas tu propio plato”.

Juntaron las dos operaciones y reciben pedidos de lunes a sábado de 9 a 18:30 horas y el domingo hasta las 17:00. “No me siento agobiado para nada. Para mí es un nuevo desafío, va a ser duro, pero siempre he creído que teniendo un buen equipo que te acompañe vamos a salir adelante. Y en estos últimos 3, 4 años han pasado cosas extremadamente fuera de lo normal, siempre con el mismo equipo hemos logrado salir adelante. Antes puede que la inundación me haya tocado solamente a mí, o el estallido social a algunos les tocó menos que a otros, pero ahora estamos todos en el mismo barco”, dice Furnari.

De todas maneras es cauto, no sabe cuándo podrá reabrir, ni cuán golpeada estará su clientela. “No sabemos cómo va a quedar después la gente, el cliente el público, si se va a acostumbrar a comer en la casa o va a salir, no sabemos nada, es una incógnita”

Carolina Bazán

Su rutina cambió en 180 grados y luego que el año pasado fuera elegida por expertos de los Latin America’s 50 Best Restaurants, como la Mejor Chef del continente, Carolina Bazán, como todos, también debió cerrar. Hoy debe ocuparse de sus dos niños pequeños y ver cómo sigue pagando arriendos, sueldos, imposiciones de los trabajadores del Ambrosía y el Ambrosía Bistró.

Por eso la idea del delivery le pareció una opción y funciona a través de redes sociales. La carta está en Instagram: @ ambrosia_rest y la entrega la hacen personalmente. “Es como darse un gustito. Antes la gente salía a comer y ahora no se puede, entonces es como démonos un gustito y pidámonos tal y tal cosa, para regalonearse un rato, porque está todo el mundo nervioso, tenso. Para mí esta incertidumbre de cuándo vamos a poder abrir”, dice Carolina, mientras atiende esta entrevista telefónica y recoge del suelo de su casa, las piezas de Lego que reparten sus hijos.

Los platos de la carta son variados. “Hay de todo. El lomo saltado es un plato que teníamos en el primer Ambrosía en el centro y que lo hacemos mucho para los matrimonios. Hay muchas cosas que son al vacío, que no pierden los puntos de cocción, que son fáciles de recalentar, vienen con todas las instrucciones. La lasaña de crepes es un plato clásico de mi mamá desde que yo tengo uso de razón, que estuvo en el primer Ambrosía y que lo hacen un montón para los eventos. Tenemos el asado de tira, que teníamos en el restaurant, en el bistró. Pero son platos que son fáciles de recalentar para que te quede rico. Viene con la instrucción, tenemos hasta pisco sour”, cuenta con orgullo. Su idea es abrir lo antes que pueda, pero mientras mantendrá esta opción, con pedidos que se pueden hacer de lunes a sábado.

Cenas a la casa

Y si la idea es disfrutar de un menú especial para dos, para celebrar en casa una fecha especial, aquí hay una alternativa. Benjamín Nast, elegido como Chef del Año 2018 por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y Gustavo Sáez, reconocido el mismo año como el Mejor Chef Pastelero, están preparando una experiencia piloto para este sábado 25 de abril.

La idea fue de Gustavo, tomando lo que están haciendo grandes banqueteros de México y Argentina. “Armar una cajita entretenida con algunos auspiciadores y mandarlos a la casa, como una experiencia entrete, donde nosotros cocinamos, pero tú lo tienes que montar, poner en el plato y también interactúas con nosotros…”, explica Benjamín, dueño de los restaurantes De Patio y De Calle, pero aclarando que esto es una iniciativa personal con Gustavo, que no tiene nada que ver con el restorán, que sigue cerrado.

En principio cocinarán con un menú fijo para 200 personas, 100 cajas en definitiva. El menú está en el Instagram de cada uno: @ BenjaNast y @ GustavoSaezt y recibirán los pedidos en el correo bnast@depatiorestaurante.cl.

“La idea de todo esto es que te llegue todo, que no tengas que hacer nada. Tanto así que te vamos a mandar el maridaje: la viña Montes va con una botella de vino, te ponemos unas cervecitas Estrella para el principio, con su vasito, agua San Pellegrino, y para terminar un cocktail hecho a base de café Nespresso”, señala Benjamín, quien espera que esta iniciativa piloto sirva de ejemplo para otros chefs, porque sabe que van a tener que operar así por un buen tiempo.

“El mercado cambió y por lo tanto el producto que la gente va a recibir en su casa tiene que tener un valor agregado. Mi idea es mostrar que se pueden hacer cosas, vas creando un mercado nuevo y eso es lo que creo que tenemos que hacer”, reflexiona Benjamín.

Los cambios se están viendo en todos los sectores económicos y esta vez, como nunca, podrá tener la opción de que los mejores chefs puedan llegar a su mesa.