Lionsgate, popular estudio de películas norteamericano, formó una alianza con YouTube y Fandango para lanzar cuatro películas de forma gratuita.

Esto para que las personas puedan disfrutarlas desde sus casas, manteniendo así las medidas de distanciamiento social impuestas por los órganos de salud del mundo para frenar la pandemia de COVID-19.

La iniciativa llamada “Lionsgate Live! A Night at the Movies” transmitirá a través de YouTube las películas The Hunger Games (2012), Dirty Dancing (1987), La La Land (2016) y John Wick (2014).

El evento se desarrollará en cuatro viernes consecutivos y comenzará este 17 de abril, a las 21:00 horas de Chile.

Además de transmitir la película, el espacio entregará curiosidades sobre el filme, invitados especiales, concursos y otras actividades interactivas será presentado por Jamie Lee Curtis.

Además, desde Lionsgate aseguran que la ocasión busca motivar a los fanáticos del cine a donar a la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, que está ayudando a los trabajadores del rubro que están atravesando problemas económicos debido a la crisis sanitaria.