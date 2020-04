Antes de la pandemia de coronavirus, Jennifer Knox entraba a su bar y se empapaba de los sonidos de las personas que charlaban mientras tomaban sus bebidas y escuchaban a los músicos locales tocar sus guitarras.

Ahora su restaurante, The Sand Bar, ubicado en Tybee Island, Georgia, permanece en silencio, sin clientes ni empleados en el lugar.

Al igual que muchos otros restaurantes, este recinto tuvo que cerrar sus puertas después de que los funcionarios ordenaran confinamiento en casa y los restaurantes tuvieron que cambiar su negocio con productos a domicilio. Las restricciones, establecidas para ayudar a controlar la propagación del virus, también dejaron a los negocios, incluido el de Knox, con dificultades financieras.

Cuando se sentó en su bar vacío a fines de marzo y miró a su alrededor, se dio cuenta de que había una oportunidad para ayudar a su personal ahora desempleado.

“Estábamos sentadas allí con las puertas cerradas y fue como ‘oh, Dios mío, hay dinero en las paredes y tenemos tiempo libre’”, le dijo a CNN, refiriéndose a la decoración del bar. ‘Tenemos que recuperar este dinero’”, añadió.

Durante casi 15 años, los clientes han dejado su huella en el bar de la isla escribiendo en un billete de un dólar y grapándolo en las paredes y techos. Knox acaba de celebrar su sexto aniversario de poseer el bar.

Knox, que trabajó como camarera en el bar durante siete años antes de ser la dueña, ahora dirige el bar con su madre, Pam Hessler.

“No puedo sentarme aquí y no hacer nada”, afirmó Knox sobre la decisión de retirar los billetes de un dólar para tratar de ayudar a sus empleados. “Haré lo que pueda por mi gente”, agregó.

Durante los siguientes tres días y medio, cinco voluntarios asumieron la tediosa tarea de ayudar a retirar suavemente el dinero desgastado. Algunos billetes tenían docenas de grapas, según Knox. Parte del dinero provino de países de todo el mundo.

Después de que se retiraron los billetes, tomó alrededor de una semana y media limpiarlos y contarlos. En total, se recaudaron US$ 3.714 y los montones de billetes se apilaron lo largo de todo el mostrador de la barra.

