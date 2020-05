Carabineros descartó la existencia de un brote de COVID-19 en un escuadrón de la Escuela de Suboficiales.

La institución confirmó que hay un teniente contagiado, quien se encontraba haciendo labores en terreno, razón por la que todos los funcionarios que estuvieron en contacto directo con él fueron enviados a cuarentena preventiva.

Este contagio se suma a otros cuatro que ya existían en la Escuela de Suboficiales, por lo que en total serían cinco los casos registrados a lo largo de toda la pandemia.

Algunos de los miembros de la escuela institucional reclaman que no se les ha proporcionado el acceso a exámenes para saber si aquellos que tuvieron contacto con el teniente están contagiados o no. Esto luego de que una de las personas se hiciera el test de manera particular y arrojara un resultado positivo.

Desde la institución, en cambio, aseguran que están respetando los protocolos del Ministerio de Salud.

Lee también: Dictan prisión preventiva para organizador de fiesta clandestina en Maipú tras incumplir arresto domiciliario

Por su parte, Nestor Tobar, de la Agrupación de ex Carabineros, expresó su preocupación porque los funcionarios “están siendo enviados a sus domicilios, exponiendo a su propia familia y a sus hijos”.

“¿Cómo la institución no va a disponer de una dependencia como un casino, una casa anexa de Carabineros, una casa de huéspedes, siendo que son oficiales y subalternos?”, cuestionó.