Este viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó refuerzos de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna para todos los adultos.

Los refuerzos se habían autorizado antes para personas de 65 años o más vacunadas con las dosis de Pfizer o Moderna hace, al menos, seis meses, y para ciertos adultos con alto riesgo de infección o enfermedad grave.

Lee también: Dr. Bernucci y clases presenciales en 2022: “Nos encantaría que eso fuera acompañado de un plan de protección”

Pfizer y BioNTech solicitaron autorización la semana pasada basándose en los resultados de un ensayo de fase 3 que involucró a más de 10 mil participantes y que encontró que los refuerzos eran seguros.

Today, we amended the EUAs for the Moderna & Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines authorizing use of a single booster dose to be administered to those 18+ years old after completion of a primary vax series with any FDA-authorized/approved #COVID19 vaccine. https://t.co/BpITYtl90d pic.twitter.com/r49GJj5Opo

— U.S. FDA (@US_FDA) November 19, 2021