Itziar Ituño, actriz conocida por su interpretación de Raquel Murillo o Lisboa en la serie La casa de Papel, envió un mensaje a los ariqueños para invitarlos a concientizar sobre los riesgos del COVID-19.

La española estuvo en cuarentena al ser portadora del virus y, a raíz de su traumática experiencia y por la pérdida de seres queridos durante esta pandemia, decidió grabar un video dirigido para la “ciudad de la eterna primavera”.

“Quería decirles que sigan su instinto, la lógica, el sentido común y se queden en casa. Protejan a su gente, hay veces que con esto de la pandemia pensamos que la ola no va a llegar a nuestra orilla, pero llega. Lo digo por experiencia propia. Yo he pasado la enfermedad, no es nada bonito, nada agradable”, dice.

El mensaje nació tras la gestión de Gerard de Saint-Pierre, un chileno residente en Madrid, quien le habría mostrado una imagen del centro de Arica con una alta afluencia de personas.