La campaña que me llevó a ser constituyente surge de Territorios en Red (TR) un colectivo de Valparaíso coordinado con otros pertenecientes a otras comunas del país. Es una campaña que intenta valorar las movilizaciones del 18 de octubre, las demandas de esa movilización y las propuestas que levantaron cabildos y asambleas. Viene de una candidatura independiente que adherimos a una plataforma nacional: la Lista del Pueblo, afincada en lo que demanda el territorio y en las propuestas de la comunidad organizada.

Desde el inicio de la Convención Constituyente, creo que hay una forma en que el gobierno y la derecha han entendido el proceso constituyente, que es distinta a como lo hemos entendido las demás actorías que impulsamos la campaña del Apruebo. Por el contrario, ellos han tendido a desvalorizar y cuestionar algunas de las discusiones que se están dando y algunas de las formas de trabajo que se están proponiendo.

Esa respuesta ha generado, por un lado, que se ralentice el funcionamiento, ya que no estaban las condiciones preparadas cuando asumimos y, por otro lado, genera ciertos conflictos, porque efectivamente la derecha tiene una visión más condescendiente de la sociedad y no acepta la diversidad de voces que están hoy expresadas en la convención. Eso va creando un debate que a veces se torna un poco complejo, pero diría que es un debate necesario e importante para la sociedad.

He estado haciendo un esfuerzo por hacer que se entienda que la Convención debe ser un espacio abierto, que canalice un proceso constituyente de la sociedad en su conjunto. No es una comisión redactora, si no que es un espacio donde se reúnen voces de distintos territorios y eso implica que tengamos un modo de funcionamiento de cara al país y que tengamos mecanismos de participación que permitan que debatamos los temas que la gente ha priorizado. Por estos días, eso ha estado definiendo el carácter que va a tener la Convención durante este año.

Redacté una propuesta de participación que es parte de mi campaña, que he comentado con partidos y la hemos estado trabajando con otros constituyentes de la Lista del Pueblo, pero todavía no he presentado formalmente a la mesa porque es contenido de la comisión de Participación, que todavía no se constituye. Esta propuesta busca, en primer lugar, que existan los mecanismos de presentación de propuestas populares de constituyentes, y en segundo lugar, que existan mecanismos de plebiscitos intermedios, para que cuando un tema no logre el quorum de 2/3, pero sí una mayoría, sea la ciudadanía la que defina si esa propuesta queda o no en la redacción que se vote en el plebiscito final.

Un tema que instalamos, y dio resultado, fue que la Convención está inserta en un escenario donde están sucediendo cosas y no es posible que se haga abstracción y se escriba una nueva constitución como si afuera no estuviera pasando nada. Las discusiones sobre la nueva constitución van a ir problematizando la situación del Chile real. Entendiendo eso, nosotros defendemos el derecho a la movilización de las comunidades, los territorios y la ciudadanía frente a aquellas cuestiones que en la sociedad no están funcionando bien.

Hay un sector que no acepta que la movilización sea una forma de participación y el momento de la revuelta del 18 de octubre, junto a las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron, tienen que ver justamente con que ese sector piensa que, tras la movilización, tiene que actuar la represión. Por lo menos hay un ánimo mayoritario en la Convención de plantear que la movilización es un derecho que debe estar garantizado en la constitución y que aquello que ha sucedido hasta ahora y violenta ese derecho, tiene que ser abordado con una crítica y exigencia al poder constituido que sí tiene las herramientas para actuar.

Tiene que haber una nueva forma de mirar la democracia, la sociedad, el desarrollo, el vínculo de la gente con lo público, lo privado, con la naturaleza, con el planeta. Hay muchas demandas y puntos de vista nuevos que tienen la potencia de levantar nuevos proyectos y siempre vamos a intentar empujar hacia allá.