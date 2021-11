La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, confirmó que el convencional constituyente Rodrigo Rojas aún no ha presentado su renuncia al órgano redactor.

Luego de confesar que no padecía cáncer y que les mintió a sus votantes, el ex integrante de la Lista del Pueblo aseguró el pasado 20 de septiembre: “no aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”.

“No trabajaré en la Convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores, los reconocen y asumen las consecuencias”, continuó.

En ese contexto, los convencionales Martín Arrau, Marcela Cubillos, Rocío Cantuarias, Harry Jürgensen, Eduardo Cretton, Claudia Castro, Ruth Hurtado y Constanza Hube le enviaron un oficio a Loncón, para consultarle de manera formal si Rojas había renunciado a la corporación.

Este lunes, la presidenta del órgano redactor les respondió: “en relación con la solicitud de dar cuenta de la documentación presentada por el señor Rodrigo Rojas Vade ante el anuncio de su eventual renuncia al cargo de convencional constituyente, me permito señalar a ustedes que, hasta la fecha, el señor Rojas Vade no ha presentado ante la Convención documento alguno por el cual renuncie a formar parte de este órgano”.