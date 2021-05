Sorpresa causó en marzo la aparición de Hotuiti Teao hablando en idioma rapanui en la franja electoral de Evópoli. El candidato a constituyente por el distrito 7 afirmó en el espacio televisivo que votar por los postulantes que representan al partido es una “oportunidad única para reconocer a nuestros pueblos originarios”.

Su candidatura como independiente en un cupo de Evópoli había sido anunciada en diciembre de 2020. Pese a no militar en el partido, el empresario y ex modelo es cercano desde el colegio al fundador de la colectividad, el senador Felipe Kast, quien fue clave a la hora de sumarlo a la lista. “Felipe me llamó, me motivó y me dijo que frente al partido yo reunía todas las características de un súper buen candidato y que había que hacerlo por la gente”, recuerda en entrevista con CNN Chile.

La decisión fue familiar. Su esposa, la comunicadora Francisca Ayala, también se postuló como independiente en un cupo del mismo partido, pero por el distrito 9. Aunque ambos se hicieron conocidos por su carrera en televisión, esos tiempos quedaron atrás hace rato. “Gracias a un montón de instituciones que hemos ayudado, hemos conocido la realidad de nuestro país”, destaca Teao.

Fuera de los escaños reservados

Aunque es de la etnia rapanui, Hotuiti no busca llegar a la Convención Constitucional mediante escaños reservados. La invitación a postularse en la lista general y sus propios ejes programáticos lo llevaron a desistir de esa posibilidad.

“Los candidatos del escaño reservado que van por la isla llevan varios años trabajando en esto y ellos están enfocados en los requerimientos que la isla necesita. Ellos llevan muchos más años de experiencia que yo en mi trabajo territorial de allá“, reconoce.

Aun así, dice que ha sentido el apoyo de la gente de Rapa Nui, incluido el de Anakena Manutomatoma, presidenta de la Subcomisión de Desarrollo de Codeipa (Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua), cargo para el cual ha sido electa dos veces por los isleños.

Por su parte, no esconde sus preferencias por la candidata por escaños reservados Tiare Aguilera, quien logró la primera mayoría en las primarias que realizó el pueblo Rapa Nui: “creo que va a ser una tremenda constituyente de escaño reservado del pueblo Rapa Nui porque maneja todo esto, lleva más de 10 años trabajando y yo me siento representado en ella“.

Gestión política en pandemia: “Me da vergüenza”

Teao reconoce en sí mismo otros atributos. La protección del emprendimiento, la descentralización y “la protección de la familia” son las banderas de lucha con las que espera llegar a la Convención Constitucional tras la elección de este fin de semana.

“Yo vivo en Isla de Pascua, en una zona extrema donde vemos que la descentralización y la desconcentración de poder es necesaria. Necesitamos empoderar las regiones y a las municipalidades. La pandemia dejó en evidencia que las ayudas del Gobierno son lentas, llegan tarde y no llegan a todos”, explica.

Ir en la lista de Chile Vamos no lo inhibe de hablar de la “pésima” gestión del Gobierno durante la pandemia, aunque su crítica se profundiza al referirse a los parlamentarios: “veo a los legisladores que están nuevamente atrincherados, polarizados. Cuando estamos sufriendo una pandemia y están todos esperando las ayudas, la gente ve a sus legisladores discutiendo, peleándose para sobresalir a ver quién gana más con el retiro de la misma plata de ellos. Me ha dado pena, me da vergüenza, y no es la política que queremos“.

Teao se suma a una crítica transversal de todos los sectores: las ayudas no llegan o llegan lento. “La pandemia dejó en evidencia que debemos modernizar muchas cosas y esta es la oportunidad de empezar a apretar esas tuercas que hoy día están demasiado libres“.

“Máximos comunes” en el D7

Tras instalar un hotel en Rapa Nui, Hotuiti se reconoce a sí mismo como emprendedor. Dice que hace 20 años dejó de ser modelo y durante estas últimas dos décadas se ha dedicado al trabajo social y a conocer su distrito.

“Yo hablo de una ciudad justa, porque recorriendo Valparaíso, los cerros, en Viña, Concón, El Tabo, El Quisco, para qué hablar de Cartagena; la gente no vive en una ciudad justa, y a eso me refiero con la protección de la familia, porque muchas familias se tienen que ir, cuando alguien se enferma, la familia se empobrece y para tener acceso a la salud digna, tienen que dejar su casa, dejar su comuna para trasladarse los de San Antonio, por ejemplo, a Valparaíso”, comenta el candidato.

Esta protección también contempla la agenda de seguridad ciudadana: “la gente está cansada de que los asalten, de enrejarse, de tener miedo. Son tantas necesidades, que he estado en terreno escuchando a la gente más que con mis propuestas, porque al final la gente es la que te va haciendo el camino o la hoja de ruta para ver qué es lo que necesitamos”.

“Hablando con términos que hoy día están de moda, yo pensé que iba a tener mínimos comunes con el distrito, porque son 12 comunas, pero en realidad tengo máximos comunes con ellos y por eso me siento empoderado y con la fuerza de ir a representar y ser la voz de todos esos que no pueden hablar”, agrega.

Por último, destaca que, pese a ocupar el cupo de un partido, él no es un político y puede representar al mundo de la sociedad civil. “Yo puedo dialogar, puedo llegar a un entendimiento, no necesito polarizarme. Me quiero despegar de los partidos políticos porque me siento un ciudadano que lo único que quiere es tener un poco de sentido común”.