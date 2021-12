La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón, alertó que la consulta indígena “está en riesgo” por no contar con los recursos necesarios. Esta instancia busca incorporar la voz de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Constitución.

“Está en riesgo la participación y consulta indígena, no solo por el recurso base; está en riesgo porque no tenemos los recursos para realizarlo, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”, dijo este lunes.

En respuesta, el subsecretario general de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, sostuvo que “nosotros como Ejecutivo y como Segpres no hemos recibido ninguna solicitud formal para la entrega de recursos en materia de participación indígena”.

“Es importante recordar que todo el presupuesto 2022 fue respaldado y aprobado en el Congreso Nacional unánimemente por ambas cámaras. La mesa de la convención asistió a la Comisión Mixta de Presupuestos, representada por su vicepresidente (Jaime Bassa)”, detalló.

El subsecretario sostuvo que, a dicha instancia, no asistió la presidenta de la Convención. “Ella no compareció y no hubo una solicitud especial para efectos de la participación indígena”.

A pesar de aquello, Pavez aseguró que “podemos evaluar -en el marco del presupuesto vigente- todas las solicitudes que nos lleguen (…), siempre y cuando vengan debidamente presupuestadas, justificadas y permitan hacer una planificación de caja y gastos”.

“Eso, hasta el minuto, no ha llegado”, afirmó.