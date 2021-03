Gigliola Carlevarino asegura que siempre ha representado como abogada a las personas en posiciones de vulnerabilidad, tarea que ahora quiere realizar en la Convención Constitucional como eventual constituyente por la Región de Arica y Parinacota.

La candidata compite por el distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos y Putre) como independiente bajo Arica Siempre Arica, lista que fundó tras el plebiscito del 2020 y con la que participará en las elecciones del 11 de abril para ser una de las 155 personas que escribirán la nueva Carta Fundamental.

“Me gustaría representar a todos aquellos que fuimos parte del estallido social, a la sociedad que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Siempre he representado a personas en algún tipo de vulnerabilidad, a una persona vulnerable frente a una situación de poder“, explica en conversación con CNN Chile.

La abogada dice que sus tres principales propuestas para llevar a la CC son los derechos de los niños y niñas, de las mujeres y la protección a la seguridad social, pero también hacer de la Carta Magna un texto inclusivo donde quepan todas las personas sin distinción.

Constitución con perspectiva de género

La abogada creó en 2010 la Oficina Defensa de la Mujer, un estudio jurídico especializado en defensa con perspectiva de género, con la que ha atendido diversos casos de mujeres violentadas y de trabajadores durante los últimos 10 años de su carrera.

“El Estado debe comprometerse a la no violencia contra la mujer y debe ser escrito de esa forma en la Constitución, de lo contrario, ninguna mujer podrá exigir que se haga respetar este derecho”, asegura.

Junto a esto, precisó que “comulgo totalmente con todo lo que han dicho las organización feministas y abogadas feministas, comulgo con lo que actualmente se está planteando a nivel académico: se debe redactar una Constitución con perspectiva de género y que exista una declaración específica en que el Estado se comprometa a la no violencia contra la mujer en ninguno de sus sentidos”.

Por lo anterior declara la necesidad de que se vea reflejada esta intencionalidad no sólo en los artículos que incorpore la Carta Fundamental, sino también en la forma de estar escritos: “Las palabras hacen mucho, por lo que se debe eliminar toda la referencia a hombres y poner personas” y añade que “no creo que deba decir todes, no estoy en desacuerdo, pero no está aceptado por la RAE, pero sí debe ser lenguaje inclusivo“.

En tanto, sobre los derechos de la mujer que deben ser incorporados de manera expresa, reflexiona que “el reconocimiento de los derechos que está en el artículo 19 debe incorporar derechos que ahora parece que interesan sólo a las mujeres, pero son de interés público“.

“Como la Constitución declara que la familia es el núcleo fundamental, debiese haber un artículo que asegura la mantención de la familia que actualmente sólo lo asumen las madres, tiene que haber normas que garanticen derechos como la crianza, mantención de la familia, el reconocimiento del trabajo doméstico“, destaca.

Infancia y derechos sociales

Para la candidata por el distrito 1, quien nació en Santiago y que cuando era una niña se fue con su familia a vivir a Arica, donde reside hasta hoy, el primer artículo de la nueva Constitución debe dar cuenta de inmediato del cambio de tono.

“Debe eliminar que la soberanía se encuentra en la nación, porque la soberanía está en el pueblo, recalcar el sentido de igualdad pero con equidad y antes la libertad por sobre todo. No puede haber igualdad y equidad sin una verdadera libertad y recalcar que la autoridad viene de las personas, no al revés”, manifiesta Gigliola María Carlevarino Weitzel.

Justamente sobre los otros dos ejes que destaca en su candidatura se encuentra la protección a los niños. “La Constitución actual no tiene una protección real a los niños en ninguna sentido y eso lo hemos visto incluso en la pandemia, ninguna de las políticas considera a los niños dentro de ellas como sujetos de derecho. Es esencial que la Constitución tenga un artículo especial para ellos y no se utilice sólo la Convención a los Derechos del Niño como un tratado que se incorpora a la legislación de manera indirecta”.

Del estallido social también recoge las demandas por los derechos básicos garantizados por el Estado: “La protección a la seguridad social, que incorpora salud, previsión, educación gratuita y de calidad, que las necesidades básicas estén cubiertas, lo que significa cambiar el modelo económico que tenemos por un estado social que asegure la cobertura de las necesidades básicas de calidad, como corresponde a un Estado social”.

Sin partidos, independiente y lista propia

Carlevarino no tenía pensado ser candidata, pero sí sabía que de alguna manera quería participar del proceso constituyente. De hecho, tras el 15 de noviembre de 2020, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz que derivó en el plebiscito en que ganó el Apruebo, ella lideró un cabildo en Arica exclusivo para mujeres para levantar propuestas y realizar actividades de educación cívica.

Trabajo que no pasó desapercibido, ya que se encontró constantemente con peticiones para que se postulara como constituyente y llevara esa voz y experiencia a la Convención. Sin embargo, no quería hacerlo sola ni tampoco bajo un partido, por lo que formó la lista Arica Siempre Arica, donde también se encuentran Willi Hans Zuchel Balcarce, Cristian Gustavo Pinto Cortéz y Carmen Lia Vergara Berton.

“Nunca me he identificado con un partido y me parecía oportunismo hacerlo ahora. El estallido social era contra el sistema y eso incluye a los partidos que han tenido tiempo para hacer cosas y no las han hecho. Eso si, no digo que no deban existir, sino que deben actualizar sus líneas de acción”, comenta la abogada que se someterá a sus primeras elecciones.