Una amplia controversia han generado las idas y venidas tras el voto político que aprobó la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, para excluir al ex comandante en jefe de la Armada y convencional, Jorge Arancibia, de las audiencias públicas de la instancia, por su reivindicación y defensa a la dictadura militar.

Sin embargo, durante esta jornada, la situación dio un inesperado vuelco, luego de que se aclarara que dichas audiencias se realizarían exclusivamente en la subcomisión de Verdad Histórica y Garantías de No Repetición, en la que el ex edecán de Augusto Pinochet, no forma parte.

En esa línea, se mantiene la idea de que se realicen audiencias en la subcomisión sin Arancibia, para no revictimizar a quienes sufrieron directa o indirectamente violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, se ha planteado que el ex uniformado sí podría participar de otras audiencias públicas, alusivas a la subcomisión de Marco General, a la que él pertenece.

Pese al complejo escenario en el que estas actividades se podrán desarrollar, lo cierto es que toda esta polémica abrió el debate sobre el rol democrático al interior de la CC, de quienes fueron cómplices, adherentes o negacionistas de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la dictadura militar de 1973.

En torno a esa conversación, la convencional representante del distrito 8, María Rivera, planteó: “tengo que ser honesta y decir que no puedo creer en su decisión de aportar en construir una nueva democracia o un nuevo Chile, porque él sabe que el principal aporte para eso, es que él dijera de verdad dónde están los detenidos desaparecidos que desaparecieron en el marco de la época en que él fue parte de la Armada”.

“Si de verdad el sr. Arancibia quiere aportar en la construcción de un nvo Chile, como el dice, que diga ¿donde están los detenidos desaparecidos?

“Eso sería un aporte tremendo, eso sería demostrar que queremos construir un nuevo Chile. Yo voy a insistir en decir que no vamos a construir una nueva democracia, un nuevo Chile, un nuevo país, sobre el manto del olvido”, enfatizó la constituyente de la Lista del Pueblo.

En esa línea, la convencional del distrito 8 emplazó directamente al ex uniformado: “yo le voy a decir don Jorge Arancibia, nosotros los que pasamos por la prisión y por la tortura, jamás nos olvidamos de la cara ni de los ojos de quienes nos hicieron vivir esas horas”.