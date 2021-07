Mi nombre es Nicolás Fernando Núñez Gangas (FRVS), tengo 33 años y fui elegido por el distrito 16 para integrar la Convención Constitucional. Soy oriundo de San Fernando, pasé gran parte de mi adolescencia en Santa Cruz y soy el primero de mi familia en llegar a la educación superior. Estudié Derecho en la Universidad de Talca.

Soy un N.N. No vengo de la clase política, no nací en cuna de oro, soy abogado, comunicador social, activista ecologista y quiero que hagamos una nueva Constitución donde quepamos todos.

Como legislador, he patrocinado y representado muchas veces y ad honorem a agrupaciones ambientales y ecologistas, así como sindicatos y otro grupos intermedios. Un recurso de protección presentado en conjunto con los habitantes de La Estrella suspendió incluso la construcción de una planta de alimentos Agrosuper en la comuna.

Fui parte también de la elaboración del proyecto de ley para aplazar la entrada en vigencia de la boleta electrónica para el comercio minorista, de septiembre de 2020, para abril de 2021. Nos costó mucho esfuerzo y horas de trabajo, en conjunto con los comerciantes, en una materia que es súper complicada como es el derecho tributario.

Pero antes de la pandemia y del plebiscito me saqué la corbata, tomé una cartulina, un plumón, una mesa y dos sillas y me puse en distintas plazas de la Región de O’Higgins con la ilusión bonita de cambiar este país, haciendo un trueque. Daba asesoría jurídica gratuita a cambio de que me dieran cinco minutos de su tiempo para hablar de la importancia de tener una nueva Carta Magna.

Convencido de querer ser parte del proceso, como militante de Federación Regionalista Verde Social hice una campaña ecológica, sin palomas, entregando árboles nativos, recorriendo el territorio en bicicleta y aportando a las agrupaciones animalistas con sacos de alimentos para perros y rellenando los platos de las casitas, también elaboradas por nosotros.

Una vez elegido convencional y en la instalación del órgano, corrí a entregar mi voto para definir la directiva y aunque ya están definidos presidente y vicepresidente, me alegra la ampliación de la mesa, que más que con ese término, debería considerarse como una complementación de la mesa. Está muy bien, porque le da más legitimidad, más representatividad y hace que se pueda dividir el trabajo en más personas.

Sobre la suspensión de la primera sesión, el lunes pasado, yo creo que sí fue un boicot. En derecho tenemos una frase que es ‘la culpa grave se le asemeja al dolo’, entonces cuando es tanta la negligencia e irresponsabilidad, se empieza a ver la semejanza con la intención de boicotear o generar un daño, de hacer una zancadilla.

No se enteraron hace una semana que iba a instalarse la Constituyente. Hay funcionarios a cargo de esto y lamentablemente, los contratos no se han respetado. Ossa y Encima le echan la culpa a la empresa, pero en realidad no es culpa de ellos, sino que hay una responsabilidad política por parte de ellos e incluso administrativa.

Ahora estamos trabajando en el plenario del ex Congreso, más cuatro salas, respetando los aforos y con alcohol gel. Por ahora estamos bien, pero no sé si este es un lugar cómodo para trabajar. Es bien llamativa la propuesta que nos hacen desde las universidad estatales, porque facilita que podamos sesionar desde las regiones. Esa posibilidad sería genial para ocupar un criterio de descentralización y dar más autonomía y participación a las regiones.

Ahora, sobre el indulto a los presos de la revuelta social, yo creo que en este momento la Convención Constituyente no tiene la facultad de exigir o hacer concreta ese tipo de acción. Esa facultad la tiene el Poder Judicial. Lo que sí tenemos que hacer con fuerza es tener una decisión política clara con respecto a aquello y podemos presionar.

La ciudadanía está esperando que discutamos sobre derechos humanos, sobre el agua, sobre vivienda, sobre medio ambiente. Yo sueño el Chile del futuro descentralizado, con autonomía tributaria territorial, con mejores jubilaciones, con derecho a la vivienda, con salud y educación de calidad, con protección de la infancia, con derecho a seguridad alimentaria.