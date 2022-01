Luego que el Colectivo Independientes RN-Evópoli definió a los convencionales constituyentes Raúl Celis y Hernán Larraín como sus postulantes al cargo de vicepresidencia adjunta, donde ambos compartirán el escaño dividiendo el periodo del cargo en tres meses cada uno, Barbara Sepúlveda rechazó decisión y señaló que el reglamento de la Convención Constitucional no lo permite.

La vicepresidenta adjunta y representante del Partido Comunista (PC) explicó que el artículo 37 del estatuto del órgano redactor establece que “que las vicepresidencias deben ir acompañadas de una candidatura suplente paritaria, por lo tanto, ellos no podrían ir juntos”.

Además, indicó, “lo que ellos señalan también con la renuncia es una innovación que no está regulada en el reglamento”.

“En el reglamento lo único que está regulado en el artículo 41 es la revocación de las vicepresidencias con una tercera parte de las y los constituyentes en ejercicio que puedan pedir la revocación de cualquier de esos cargos, pero además debe ser por causa grave y debidamente justificada. Esa remoción se tiene que votar en el pleno”, agregó.

En ese sentido, la abogada apunto a que “la renuncia no existe en nuestro reglamento y lo que ellos señalan como el caso de Rojas Vade como un precedente, ese precedente no es tal porque esa renuncia ocurrió cuando las normas iniciales de funcionamiento de la Convención estaban vigentes y no el reglamento”.

“El reglamento se votó después de la renuncia de Vade y no contempló mecanismos de renuncia de ese cargo”, agregó.

Bajo ese punto, Sepúlveda precisó que lo que sí contempla el reglamento de la Convención a propósito del caso de Rodrigo Rojas Vade “son las renuncias al cargo de convencional”, pero, continuó, “no es el cargo de vicepresidencia”.

“Por lo tanto, no hay manera de que un vicepresidente renuncie, solo que sea revocado y -nuevamente- tiene que ser por causa grave y debidamente justificada y además aprobada por el pleno”, enfatizó.

De este modo, la vicepresidenta adjunta sentenció que la alternativa que expusieron Celis y Larraín “no se puede hacer”.