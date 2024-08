Opinión | Desarrollando confianza: El modelo electoral chileno desde los ojos de un venezolano

Por José Pino 13.08.2024 / 18:49

A través de estos años y múltiples procesos electorales, también he podido ejercer mi deber ciudadano de votar en Chile, lo que me ha permitido ser testigo a la vez que partícipe de un sistema que no solo funciona, sino que se esfuerza constantemente por ser transparente, más justo y accesible para todos los ciudadanos.