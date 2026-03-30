Columna de Mario Saavedra | Upgrade de Hardware: La rebelión tecnológica del hombre chileno en la sala de estética

Por CNN Chile 30.03.2026 / 23:07 Compartir

La industria tecnológica de Silicon Valley gasta trillones de dólares en vendernos gafas de realidad virtual y metaversos horribles para que escapemos de nuestro cuerpo. Pero en el mundo real, el hombre chileno descubrió un hackeo mucho más efectivo. Dejamos de escondernos. Hoy en día, una porción gigante de los pacientes en clínicas estéticas son hombres que decidieron que ya era hora de meterle tecnología de punta a su propio hardware.