Columna de Mario Saavedra | Upgrade de Hardware: La rebelión tecnológica del hombre chileno en la sala de estética
Por CNN Chile
30.03.2026 / 23:07
La industria tecnológica de Silicon Valley gasta trillones de dólares en vendernos gafas de realidad virtual y metaversos horribles para que escapemos de nuestro cuerpo. Pero en el mundo real, el hombre chileno descubrió un hackeo mucho más efectivo. Dejamos de escondernos. Hoy en día, una porción gigante de los pacientes en clínicas estéticas son hombres que decidieron que ya era hora de meterle tecnología de punta a su propio hardware.
Ya estamos cerrando el primer trimestre del año y tu cuerpo lo sabe. Pasaste todo el verano jurando que esa dieta milagrosa de internet y los tutoriales gratuitos de calistenia iban a funcionar. Pero te paras frente al espejo y el reflejo te devuelve la imagen de un avatar con lag, con la batería al 15% y los píxeles de la cara pidiendo auxilio.
La industria tecnológica de Silicon Valley gasta trillones de dólares en vendernos gafas de realidad virtual y metaversos horribles para que escapemos de nuestro cuerpo. Pero en el mundo real, el hombre chileno descubrió un hackeo mucho más efectivo. Dejamos de escondernos. Hoy en día, una porción gigante de los pacientes en clínicas estéticas son hombres que decidieron que ya era hora de meterle tecnología de punta a su propio hardware.
Se acabó el tabú. Hasta hace unos años el chileno promedio prefería confesar un crimen antes de admitir que se había puesto bótox o se había hecho un retoque. Hoy la cosa cambió. Ves a rostros de televisión, periodistas deportivos y gerentes de banco charlando abiertamente en salas de espera diseñadas exclusivamente para hombres. Comparan frecuencias de máquinas láser y densidades de ácido hialurónico con la misma seriedad con la que discuten la memoria RAM del último smartphone de gama alta.
¿Qué nos estamos instalando en este reseteo de sistema?
Primero, la intervención profunda de chasis. Hablo de vaciar la cuenta de tu banco para que cánulas de alta tecnología remodelen esas zonas donde el tejido adiposo decidió atrincherarse para siempre. Es una actualización quirúrgica para eliminar de raíz ese volumen que el partido de futbolito del jueves jamás va a quemar.
Luego viene el renderizado en alta definición. El objetivo es eliminar ese lag gravitacional bajo el mentón, también conocido popularmente como papada. Para esto se usan máquinas de ultrasonido focalizado (HIFU) que tensan la arquitectura facial sin bisturí. Es, literalmente, aplicarle un filtro de suavizado de Instagram a la vida real para que tu mandíbula vuelva a tener el mismo ángulo ganador de tu foto de LinkedIn.
Y para coronar la actualización, el parche de interfaz. Láseres de última generación y luz pulsada disparando contra los píxeles muertos de tu cara. Manchas de sol, marcas de estrés y líneas de expresión que desaparecen como si le estuvieras aplicando un “Factory Reset” a tu piel. El resultado es salir a la calle brillando como una pantalla OLED recién desembalada.
Las marcas nos quieren convencer de que el estatus es comprar el último teléfono plegable a un precio ridículo, un equipo que quedará obsoleto en doce meses. Pero el verdadero lujo tecnológico hoy en día es otro. Es invertir esa misma plata en el envase original.
Al final de la jornada puedes tener la casa llena de electrodomésticos inteligentes y el auto más conectado del mercado. Pero si tu procesador principal cruje al levantarse de la silla de la oficina y tu pantalla facial pide a gritos una calibración de colores, quizás es momento de dejar de actualizar el celular y empezar a actualizarte a ti mismo.