Alejandra Mora, representante de la OEA y secretaria ejecutiva de la CIM, explica cómo el proceso constituyente chileno está siendo un ejemplo en los países de la región al derribar "los mitos históricos de que las mujeres no quieren competir, que sus candidaturas no son competitivas o que la ciudadanía no vota por ellas". Asegura también que "la paridad es el apellido de la democracia" y que "el mundo está mirando a Chile como esperanza".