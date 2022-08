Desde la Municipalidad de Renca hemos puesto la planificación urbana y territorial en el centro de nuestro proyecto de transformación comunal entendiendo que, a partir de un desarrollo urbano bien conducido, podemos transformar la comuna en otros aspectos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas (como los servicios municipales de salud y educación, los espacios públicos y áreas verdes, la infraestructura vial y la seguridad pública, por ejemplo).

Convencidos de la centralidad del desarrollo urbano para un proyecto político transformador, en 2018 constituimos el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Renca, integrado por profesionales de diversas disciplinas de gran renombre y destacada trayectoria académica y profesional. Las y los consejeros, muy generosamente se han puesto a disposición de nuestra gestión para pensar Renca y buscar oportunidades de articulación con el fin de avanzar en los objetivos de planificación propuestos, como el nuevo Plan Regulador Comunal entrado en vigencia en febrero de este año, y en los grandes proyectos urbanos de la comuna, como el Parque Metropolitano Cerros de Renca, la próxima llegada del Metro con la L7, el tren Batuco-Santiago, el Parque Las Palmeras, el Parque Puerto Montt, entre los más destacados.

Lee también: Apalearon un pudú hasta la muerte: SAG y Fundación Asilvestrados anunciaron acciones legales tras ataque en Dalcahue

Es precisamente en la discusión sobre estos grandes proyectos de infraestructura pública, donde el aporte del Consejo ha sido sustancial, al conectar una mirada académica y experta con la conversación pública de alcance nacional y el desarrollo urbano a nivel municipal. Pensemos, por ejemplo, en la actual situación inflacionaria, el aumento de los precios de los suministros en el área de la construcción, la necesidad de reactivar la economía nacional a través de la realización de obras públicas y la construcción de ciudades equitativas.

En este contexto, las preguntas sobre la oportunidad de depender, o no, de la participación de los privados en las concesiones para la realización de proyectos de infraestructura urbana críticos para los territorios, cuando la situación económica no les es favorable y desincentiva su participación en las licitaciones o de la priorización gubernamental de una agenda urbana sobre otra (vivienda versus infraestructura pública, por ejemplo), son discusiones que los actores que participamos del desarrollo urbano debemos tener y que el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano de Renca ha empujado.

Lee también: Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó proyecto que declara feriado el 16 de septiembre

Muchas veces, los municipios sufrimos las consecuencias de los cambios en las prioridades de los gobiernos de turno los que, movidos por lógicas de la duración de su período, han promovido una visión de corto plazo resultando el principal afectado, el desarrollo de los territorios, que requieren de una mirada a mediano y largo plazo. Por otro lado, los grandes proyectos urbanos y sus presupuestos, se definen a nivel central, sin mayor incidencia de los gobiernos locales (la capacidad presupuestaria municipal es muy limitada comparada con la del gobierno central). Así lo ejemplifican los proyectos mencionados, varios de los cuales se ven detenidos al no ser parte de estas prioridades del gobierno central o al no ser atractivos para la inversión de privados, quedando desiertas las licitaciones. Hoy persiste una deuda en cuanto a un desarrollo urbano que permita el buen vivir, dotando de infraestructura pública habilitante para el crecimiento equitativo de los territorios en conectividad, áreas verdes, movilidad, equipamiento público etc.

Repensar el desarrollo urbano a nivel local requiere de una articulación entre los distintos niveles de gobierno (central, regional y comunal), de un trabajo coordinado y multisectorial de los ministerios de ciudad liderado por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) con los gobiernos municipales y de la institucionalización de espacios de discusión entre actores de la sociedad civil, la comunidad, la academia y actores políticos, como nuestro Consejo Asesor de Desarrollo Urbano. Esta visión de planificación territorial representa una oportunidad para la construcción de equidad territorial.