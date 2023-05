La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a los resultados de la elección del Consejo Constitucional y sobre la posibilidad de que el oficialismo alcance los 3/5 en cupos.

“No nos aventuremos a resultados, esperemos con tranquilidad nada más”, sostuvo en esa línea la timonel de la colectividad.

Durante su llegada a la sede de la coalición Unidad Para Chile, pacto en el que participa el PS, Vodanovic reiteró el llamado a acudir a los locales de votación.

“Vamos a esperar con tranquilidad, con unidad, con Unidad Para Chile, pensando en que esta es una nueva oportunidad que tenemos de escribir entre todas y todos un pacto social”, consignó Radio Biobío.

Tras ser consultada sobre la falta de unidad en la izquierda, en particular con la Democracia Cristiana (DC), la parlamentaria aseguró que “no es el momento de hacer análisis políticos. Somos dos pactos en esta ocasión y cada pacto va a esperar en distintos lugares, pero eso no quiere decir que no tengamos un ánimo de trabajo en conjunto”.

De la misma forma, la senadora indicó que el pacto pondrá énfasis en “materia de seguridad, pero también en seguridad económica y seguridad social”.