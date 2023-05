El fundador y líder del Partido Republicano (PLR), José Antonio Kast, anunció que la colectividad evaluará el caso del consejero constitucional electo por la Región del Biobío que fue denunciado y procesado por el delito de abuso sexual, Aldo Sanhueza.

Luego de la reunión de la entidad por el triunfo en las elecciones del domingo, el también ex candidato presidencial afirmó: “Es algo que estamos evaluando como partido. Nosotros tampoco teníamos conocimiento previo de la situación, no hay antecedentes en su hoja de vida y es algo que el partido va a asumir y a conversar con él, y veremos todas las instancias o todo lo que ha ocurrido”.

“Esto se supo recién el día viernes, cuando ya el proceso electoral estaba cerrado, y es algo que en estos días el partido analizará y se verá cuál es el camino a seguir”, sentenció.

El caso

Una mujer denunció que Sanhueza habría cometido el delito de abuso sexual en su contra durante un viaje en bus -de la empresa Pullman Tur- en Penco, en el año 2019.

El procedimiento finalizó con el sobreseimiento del ahora consejero electo, tras aceptar los cargos. También se le impuso una orden de alejamiento hacia la denunciante.

“Como declaré en esa oportunidad, tanto a Carabineros, la fiscal de turno y el juez de Garantía, yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”, declaró Sanhueza luego que se dio a conocer su caso días antes de los comicios.

“Lamento que se use este incidente para dañar mi candidatura, buscando establecer un manto de duda sobre mi honorabilidad y respeto a las personas, especialmente a las mujeres. Reitero que no conozco a la víctima y no realicé ningún acto inapropiado, aceptando los cargos con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”, agregó.

Declaración pública pic.twitter.com/qdeQpkG0AM — Aldo Sanhueza Carrera (@AldoSanhueza) May 5, 2023

Este lunes, Sanhueza publicó en su cuenta de Twitter: “Nos odian porque nos temen, y nos temen porque nos saben ¡irreductibles! ¡Se pudo!“.