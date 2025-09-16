YouTube prevé que en un par de años exista un youtuber generado con IA y que supere a MrBeast

En el marco del evento "Made on YouTube", el vicepresidente de gestión de productos para creadores de la plataforma expresó que "la IA facilita la creación de contenido nuevo y como plataforma debemos seguir innovando".

(EFE) – YouTube cree que en uno o dos años el primer youtuber generado completamente por inteligencia artificial (IA) podría alcanzar la popularidad de grandes youtubers como Jimmy Donaldson, más conocido por su seudónimo MrBeast, un joven de 27 años que lleva desde 2016 subiendo videos y cuenta con más de 430 millones de suscriptores.

Así lo señaló a la prensa Amjad Hanif, vicepresidente de gestión de productos para creadores de YouTube, en el marco de ‘Made on YouTube’, el evento anual de la plataforma que se celebró este martes en Nueva York y donde se presentó una serie de nuevas funciones generadas con IA para ayudar a los creadores de contenido a editar, generar contenido, doblar voces, conocer más datos sobre su propio canal y ganar más dinero.

Hanif dijo que lo más seguro es que la persona detrás de esta IA que conseguirá gran éxito en la plataforma “ya existe y está creando un canal” y recalcó lo asombroso que es ver a los creadores explorar y adaptarse a la tecnología pionera después de comprender lo que significa para el futuro del contenido.

Estas nuevas herramientas facilitan la creación de contenido, por ejemplo al poder traducir un video en varios idiomas en cuestión de minutos, o al generar imágenes y videos para ilustrar un relato de voz, como puede ser el caso de un pódcast.

Pero a Hanif no le preocupa que los usuarios de YouTube se vean saturados por una sobrecarga de contenido en la plataforma.

“Incluso hace 20 años, había muchísimo contenido, y parte de lo que teníamos que hacer era encontrar la manera de ayudar a los espectadores a descubrir el contenido que les interesaba. La IA facilita la creación de contenido nuevo y como plataforma, debemos seguir innovando”, resaltó Hanif.