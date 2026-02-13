Ya no basta con teclado y mouse: El mercado de accesorios gamer proyecta duplicar sus ventas en cinco años

Un reciente informe reveló que en 2025 se vendieron más de US$13 mil millones en estos productos y se estima que para 2031 la cifra supere los US$23 mil millones.

Los setup gamers, que en un principio eran algo limitado a jugadores profesionales de PC, han ido expandiéndose a todas las personas que forman parte del rubro de los videojuegos, alcanzando también a los gamers de consolas.

Este silencioso boom de accesorios gamer superó los US $13 mil millones en venta el 2025, y espera casi duplicarse para el 2031 con más de US$23 mil millones, según el informe Gaming Accessories – Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026-2031) de Research and Markets.

Montar un setup gamer suele incluir, entre lo básico, aparte del PC o consola, un monitor, un teclado, un mouse y unos audífonos, con lo que el usuario ya puede disfrutar de largas sesiones de juegos. Pero con el tiempo, han salido más accesorios para escritorio y también algunos mucho más costosos.

Surgen productos como micrófonos, sillas gamer, luces RGB, un segundo monitor, altavoces, un mousepad, cámaras web e incluso renovar los básicos por unos más caros y de gama alta. Estos periféricos se han vuelto parte de los nuevos y lujosos setups gamer que han movido el mercado de los videojuegos en los últimos años.

Desde Research and Markets, explicaron que esta subida de ventas de accesorios gamer y la proyección de estas a futuro se debe a la profesionalización de los esports y el auge de las plataformas de juegos en la nube.

“La participación en juegos competitivos se disparó y transformó los periféricos premium en expectativas generalizadas. Cuando los ingresos globales de los esports alcanzaron los 4.300 millones de dólares en 2024, los torneos retransmitidos en directo mostraron configuraciones profesionales que los jugadores ocasionales emularon“, reveló el informe.

Asimismo, explicaron la importancia que ha tenido la tecnología Red Green Blue (RGB): “La iluminación RGB pasó de ser un elemento decorativo a la telemetría en tiempo real, indicando el estado del juego o del dispositivo”.

De igual manera, especificaron que, de todas las ventas del 2025, los audífonos capturaron el 27,92% del mercado y que los periféricos de PC representaron un 43,25%.