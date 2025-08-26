Bits apple

¡Ya hay fecha! Apple anuncia un evento en el que se espera la presentación del nuevo iPhone 17

Por Daniela Pérez P.

26.08.2025

La instancia se celebrará en su sede de Cupertino (California) bajo el lema “Awe dropping”.

Tras mucha espera y especulaciones, este martes Apple le puso fecha al evento en el que se espera se presenten los nuevos iPhone 17.

Los nuevos dispositivos se presentarán en la instancia que se celebrará en su sede de Cupertino (California) bajo el lema “Awe dropping” (Impresionante).

En esta oportunidad, se espera que, además de nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes, la compañía anuncie también modelos del Apple Watch.

¿Cuándo es el evento de Apple y dónde verlo?

  • El evento de Apple se realizará el próximo martes 9 de septiembre a las 14:00 horas (Santiago) en apple.com o en la app Apple TV.

