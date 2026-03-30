WWDC 2026: ¿Cuándo es el evento de Apple y qué esperar?

El evento se realizará desde Apple Park, en California, y podrá seguirse de forma online a través de diferentes vías.

Apple anunció hace algunos días la fecha de una nueva edición de su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), uno de los eventos más importantes del año para la compañía tecnológica.

Esta instancia reunirá a desarrolladores de todo el mundo en una semana enfocada en la innovación, el desarrollo de software y las nuevas herramientas para sus plataformas.

El evento se realizará principalmente en formato online, aunque también incluirá una actividad presencial especial en Apple Park, el campus de la compañía ubicado en California, para desarrolladores y estudiantes.

Susan Prescott, vicepresidenta de Worldwide Developer Relations de Apple, sostuvo que “es uno de los momentos más emocionantes para quienes trabajamos en Apple, porque es una oportunidad para que nuestra extraordinaria comunidad global de desarrolladores se reúna durante una semana vibrante dedicada a la tecnología, la innovación y la colaboración”.

¿Qué se espera de la WWDC26?

Durante la conferencia, Apple presentará avances en sus plataformas , nuevas herramientas para desarrolladores y actualizaciones de software.

Según detalló la compañía, en esta edición mostrará también innovaciones en inteligencia artificial , además de nuevas funcionalidades y entornos de desarrollo que formarán parte del ecosistema de Apple.

Como parte del encuentro, los desarrolladores podrán interactuar con ingenieros y diseñadores de Apple, conocer nuevas tecnologías y profundizar en las herramientas que utiliza la compañía para crear sus sistemas y aplicaciones.

¿Cómo ver la WWDC?

El evento podrá seguirse completamente en línea a través de distintos canales oficiales: