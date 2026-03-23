WWDC 2026: Apple confirma fecha del evento y adelanta novedades en su inteligencia artificial

En la conferencia se presentarán las últimas novedades de software y tecnología de Apple.

Apple anunció este lunes la fecha para la Worldwide Developers Conference 2026 (WWDC 2026), conferencia en la que la compañía estadounidense dará a conocer sus avances tecnológicos más recientes, incluyendo un espacio para la inteligencia artificial.

La WWDC 2026 se llevará a cabo entre el 8 y 12 de junio, y se espera que se revelen las novedades de las próximas versiones de los sistemas iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27.

“La WWDC es uno de los momentos más emocionantes para quienes trabajamos en Apple, porque es una oportunidad para que nuestra extraordinaria comunidad global de desarrolladores se reúna durante una semana vibrante dedicada a la tecnología, la innovación y la colaboración”, dijo Susan Prescott, vicepresidenta de Worldwide Developer Relations de Apple.

“No vemos la hora de encontrarnos con muchos de ustedes, ya sea de forma virtual o presencial, para vivir lo que sin duda será una de las mejores WWDC de nuestra historia“, agregó.

¿Habrá novedades sobre Apple Intelligence?

Se espera que desde Apple entreguen más detalles del sistema de inteligencia personal integrado en dispositivos de la marca, Apple Intelligence, el cual será integrado junto a la inteligencia artificial de Google, Gemini, y con el que buscan entrar en la carrera de las inteligencias artificiales, según consignó Bloomberg.

En esa línea, Apple buscaría dar un importante paso con su inteligencia artificial, renovando a Siri para tener una interfaz más similar a los chatbots como ChatGPT, Gemini, Perplexity, entre otros.