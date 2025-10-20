WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde noviembre de 2025
Por CNN Chile
20.10.2025 / 15:41
Meta confirmó que desde finales de octubre la aplicación de mensajería dejará de operar en dispositivos con sistemas antiguos de Android y iOS, entre ellos modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG y Sony.
WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles a partir del 31 de octubre de 2025, según informó Meta. La medida afectará a equipos que utilicen sistemas operativos antiguos que ya no reciben actualizaciones ni cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la aplicación.
El servicio de mensajería dejará de operar en celulares con Android 5.0 o versiones anteriores, además de iPhone con iOS 15.1 o previos. Quienes mantengan estos sistemas podrían experimentar errores al abrir la app o problemas para enviar y recibir mensajes.
Meta explicó que los dispositivos que no admiten las nuevas actualizaciones pierden compatibilidad y no garantizan la protección de datos, por lo que WhatsApp será deshabilitado en esos equipos.
📱 Dispositivos donde WhatsApp dejará de funcionar
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Note 2
Motorola:
- Moto G (1ª generación)
- Moto E (modelo 2014)
LG:
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
Sony:
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Otros modelos:
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
Apple:
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Desde la empresa recomendaron revisar la versión del sistema operativo e intentar actualizar, si es posible, para mantener el acceso a la plataforma de mensajería líder a nivel mundial. De lo contrario, se sugiere migrar las conversaciones a un dispositivo compatible.