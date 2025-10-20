Bits whatsapp

CNN Bits

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde noviembre de 2025

Por CNN Chile

20.10.2025 / 15:41

{alt}

Meta confirmó que desde finales de octubre la aplicación de mensajería dejará de operar en dispositivos con sistemas antiguos de Android y iOS, entre ellos modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG y Sony.

WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles a partir del 31 de octubre de 2025, según informó Meta. La medida afectará a equipos que utilicen sistemas operativos antiguos que ya no reciben actualizaciones ni cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la aplicación.

El servicio de mensajería dejará de operar en celulares con Android 5.0 o versiones anteriores, además de iPhone con iOS 15.1 o previos. Quienes mantengan estos sistemas podrían experimentar errores al abrir la app o problemas para enviar y recibir mensajes.

Meta explicó que los dispositivos que no admiten las nuevas actualizaciones pierden compatibilidad y no garantizan la protección de datos, por lo que WhatsApp será deshabilitado en esos equipos.

📱 Dispositivos donde WhatsApp dejará de funcionar

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy S5
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Note 2

Motorola:

  • Moto G (1ª generación)
  • Moto E (modelo 2014)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • LG G3

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
  • Xperia Z2

Otros modelos:

  • Huawei Ascend Mate 2
  • HTC One M8

Apple:

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 5S
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Desde la empresa recomendaron revisar la versión del sistema operativo e intentar actualizar, si es posible, para mantener el acceso a la plataforma de mensajería líder a nivel mundial. De lo contrario, se sugiere migrar las conversaciones a un dispositivo compatible.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Parisi en CNN Deportes: Impulso al ajedrez y los e-sports e infiltrados para combatir violencia en estadios
Tragedia en Recoleta: Niño muere tras choque de vehículo con furgón escolar durante persecución
Elecciones 2025: Candidatos presidenciales reciben propuestas en salud y seguridad del proyecto "Tenemos que Hablar de Chile"
Noche de Museos 2025: Recorridos en Cementerio General, en GAM y otras actividades en las demás regiones
Falla eléctrica en Santiago: Coordinador Eléctrico informa que aún falta por recuperar el 6% del suministro
Lluvia de Oriónidas podrá observarse en su punto más alto la madrugada del 21 de octubre