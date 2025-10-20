WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde noviembre de 2025

Meta confirmó que desde finales de octubre la aplicación de mensajería dejará de operar en dispositivos con sistemas antiguos de Android y iOS, entre ellos modelos de Samsung, Apple, Motorola, LG y Sony.

WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles a partir del 31 de octubre de 2025, según informó Meta. La medida afectará a equipos que utilicen sistemas operativos antiguos que ya no reciben actualizaciones ni cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la aplicación.

El servicio de mensajería dejará de operar en celulares con Android 5.0 o versiones anteriores, además de iPhone con iOS 15.1 o previos. Quienes mantengan estos sistemas podrían experimentar errores al abrir la app o problemas para enviar y recibir mensajes.

Meta explicó que los dispositivos que no admiten las nuevas actualizaciones pierden compatibilidad y no garantizan la protección de datos, por lo que WhatsApp será deshabilitado en esos equipos.

📱 Dispositivos donde WhatsApp dejará de funcionar

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Core

Galaxy Trend

Note 2

Motorola:

Moto G (1ª generación)

Moto E (modelo 2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otros modelos:

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Desde la empresa recomendaron revisar la versión del sistema operativo e intentar actualizar, si es posible, para mantener el acceso a la plataforma de mensajería líder a nivel mundial. De lo contrario, se sugiere migrar las conversaciones a un dispositivo compatible.