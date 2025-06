WhatsApp introducirá anuncios y suscripciones en la aplicación: Así serán las nuevas funciones

(EFE) – WhatsApp pone en marcha nuevas funciones en su pestaña de novedades, con la posibilidad de incluir anuncios en el apartado estados, la suscripción de pago a canales y canales promocionados. Unos cambios que no afectarán a los usuarios que solo emplean esta red para chatear con sus contactos.

WhatsApp, propiedad de Meta, creó hace año y medio la pestaña de novedades, que abre la puerta a experiencias opcionales, como los estados y los canales, más allá del chat con los contactos del usuario.

Esta pestaña, que es utilizada cada día por 1.500 millones de personas y es donde va la gente para “descubrir algo nuevo en WhatsApp” es la que acogerá las nuevas funcionalidades, señaló en un encuentro virtual con periodistas la responsable de mensajería empresarial de Meta, Nikila Srinivasan.

Estas funciones serán un lanzamiento mundial en el que se irá “avanzando poco a poco en los próximos meses”, destacó Srinivasan.

we’re making some additions to the Updates tab, home to Status and Channels and a separate space from your personal chats. here’s what’s coming 👇

Channel Subscriptions 🤩 get access to exclusive updates from your favorite channels on WhatsApp, all while supporting the creators…

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2025