Durante estos últimos meses, a WhatsApp se le han agregado una serie de nuevas funciones. La última de ellas, permite corregir un gran, pero común error.

En concreto, la funcionalidad presentada por Meta permite recuperar aquellos mensajes que fueron borrados por accidente, dando para ello una ventana de cinco segundos.

Esta posibilidad resulta especialmente útil cuando los usuarios y usuarias se confunden y, en vez de eliminar un mensaje para todos, presionan el botón “Eliminar para mi”.

Entonces, con esta nueva función llamada “Borrado accidental“, las personas podrán recuperar aquellas conversaciones que en principio estaba destinadas a eliminarse para todos.

La novedosa opción está disponible tanto para los mensajes individuales como para los grupales, y ya sea que los aparatos tengan sistema operativo Android o iOS.

"Delete for Me" 🤦🤦🤦

We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r

— WhatsApp (@WhatsApp) December 19, 2022