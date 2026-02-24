Valorant Masters Santiago 2026: Fechas, equipos, actividades y cómo ganar recompensas exclusivas

Este fin de semana empieza uno de los eventos más importantes de los esports en Chile, en el que los mejores jugadores de Valorant lucharán por ganar un cupo a la Champions Shanghai, en China.

Este 28 de febrero iniciará el primer torneo del Valorant Champions Tour 2026 (VCT); se trata de Masters Santiago, evento en el que competirán los mejores equipos del mundo para avanzar al Champions Shanghai.

En el evento organizado por Riot Games, que por primera vez se realizará en Chile, se enfrentarán 12 equipos que buscan asegurar su cupo en la final.

Hace poco, las cuatro ligas regionales del VCT definieron a sus tres mejores equipos y anunciaron a los fanáticos quiénes competirán en Santiago desde el 28 de febrero al 15 de marzo en Espacio Riesco (Huechuraba).

Las entradas para el Masters Santiago 2026 ya están disponibles a través de Punto Ticket.

¿Qué equipos se enfrentarán?

Luego de intensas partidas, Americas, CN, EMEA y Pacific dieron a conocer a los tres mejores equipos de cada región que llegarán a Chile e intentarán alzar el trofeo en el territorio nacional:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALORANT Esports LATAM (@valesportsla)

Revisa el formato del torneo y el calendario de las competencias

El evento en Santiago se desarrollará en dos etapas: Swiss Stage y Playoffs, además de las semifinales, la final de la llave inferior y la gran final.

Los primeros equipos que ganaron el Kickoff de cada liga regional avanzarán directamente a los Playoffs; en cambio, los otros ocho equipos tendrán que competir en la Swiss Stage para ganar los últimos cuatro cupos en Playoffs.

El Valorant Masters Santiago 2026 empezará con la etapa de Swiss Stage desde el 28 de febrero al 4 de marzo, en la que los ocho equipos deberán conseguir dos victorias antes de acumular dos derrotas para así avanzar a los despiadados playoffs.

Los playoffs se disputarán del 6 al 10 de marzo y, con dos derrotas, los equipos quedarán eliminados del campeonato. Cada victoria en esta etapa sumará puntos para el Champions Shanghai.

La semifinal será el viernes 13 de marzo; la final de la llave inferior, el 14 de marzo; y la gran final se realizará el 15 de marzo.

Las actividades del Valorant Masters Santiago 2026

Además de las competencias, el evento contará con diversas actividades para disfrutar con tus amigos y pareja:

La inauguración de El Foro : un espacio creado para los fanáticos de Valorant, en el que podrás interactuar con los equipos a través de conferencias de prensa y sesiones de preguntas y respuestas con los jugadores.

Podrás jugar con tus amigos en la zona de PC Bang .

Visitar el espacio de Fanboard y apoyar a tus equipos favoritos.

Apoyar el arte de la comunidad de Valorant en el Artist Alley .

Revisar la tienda oficial de merch, que tendrá merch oficial de Valorant disponible solo en el evento.

Recompensas y Pick’Ems: Gánate la empanada típica chilena en Valorant

Riot Games anunció que quienes sigan la transmisión del Masters Santiago 2026 podrán ganar recompensas exclusivas, como un llavero de una empanada de pino dorada.

Para acceder a las recompensas, debes predecir los resultados de los partidos de las dos etapas. Es por eso que hay dos fechas en las que puedes participar: