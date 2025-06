Unreal Engine 5.6 y The Witcher 4: Lo mejor del State of Unreal 2025

Epic Games y Unreal dieron el punta pie a la temporada de conferencias de videojuegos y presentaron sus mejoras en optimización e interconectividad

State of Unreal 2025 dio comienzo a una semana llena de anuncios relacionados con el mundo de los videojuegos y en CNN Bits te mostramos sus avances en desarrollo de nuevas tecnologías y adaptabilidad.

Unreal Engine 5.6

En conjunto a una demo técnica del esperado The Witcher 4, Unreal mostró el potencial de su nuevo motor gráfico, que se caracteriza por el buen rendimiento en lugares poblados y vivos.

Dicho motor ya se encuentra disponible para su descarga y permite a desarrolladores conseguir un buen rendimiento en consolas de esta generación de la mano de un buen acabado más realista.

MetaHuman 5.6

Uno de los anuncios más destacados de la noche fue la actualización para su sistema MetaHuman, que contará con la compatibilidad de ser cargados a otros motores gráficos y software creativos como Maya o Blender.

Ahora tanto personas y animaciones podrán ser transportadas a otros servicios para expandir su producto en fin de expandir su ecosistema de meta humanos.

Epic Games

La distribuidora no se quedó atrás en novedades y es que sus anuncios se centraron en impulsar aún más la creatividad dentro de sus juegos y servicios.

Unreal Editor para Fortnite (UEFN) estará disponible para crear escenarios y modos de juego nuevos en el mundo de LEGO Fortnite. No conformes también se expandirá con su propiedad intelectual adquirida de El juego del calamar y posteriormente con Avatar: The Last Airbender.

RealityScan por su parte recibió su versión 2.0, que une la versión para dispositivos móviles como la de escritorio, además de nuevas tecnologías con IA que facilitan el trabajo de los desarrolladores que ocupen este software. En esta misma línea, la tienda de Epic también recibirá actualizaciones, se integrará Fab para facilitar la búsqueda de los desarrolladores con una mayor abanico de opciones.

La visión de Epic Games y Unreal es clara: Ser los motores de creación y distribución de videojuegos principal del mercado. Su presentación de este año superó muchas expectativas, pero también sostuvo el trabajo constante que se realizó con la interconectividad de Epic y el avance constante de los motores Unreal ahora con el añadido de aportar comodidad a actuales y futuros desarrolladores.