Unpacked 2026: Samsung presenta su nueva línea de celulares Galaxy S26

La compañía tecnológica también anunció el lanzamiento de los nuevos audífonos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4. Revisa todos los detalles sobre los anuncios.

Tras semanas de mucha expectación, este miércoles se realizó una nueva edición del tradicional Galaxy Unpacked, instancia donde Samsung presenta nuevos dispositivos y tecnologías.

Desde 2009, Galaxy Unpacked se ha consolidado como el principal evento global de lanzamientos de Samsung Electronics. Ese año, en Singapur, se realizó la primera presentación que más tarde sería conocida bajo ese nombre, marcando el debut de la línea Samsung Galaxy.

Serie Galaxy S26

Samsung presentó la serie Galaxy S26, siendo esta la tercera generación del teléfono Galaxy AI de Samsung, la que, según la compañía, combina “el rendimiento más potente en la historia de la serie Galaxy S con la experiencia de IA más intuitiva hasta la fecha“.

La serie está compuesta por los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, los que fueron diseñados para “gestionar tareas complejas en segundo plano, lo que permite a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología”.

TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, sostuvo que “con esta serie, nos centramos en que la IA funcione sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que la gente pueda centrarse en lo importante”.

Desde Samsung recalcaron que la serie se elaboró “con las capacidades más avanzadas de Samsung, unidas en un solo sistema: un rendimiento increíble, un sistema de cámara líder en la industria y la IA de Galaxy. Esto da una base sólida que brinda a los usuarios del Galaxy S26 la confianza de usar su teléfono todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad“.

Disponibilidad y precios de la serie Galaxy S26

Disponibilidad: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus y S26 estarán disponibles en preventa desde el 25 de febrero. La serie Galaxy S26 presenta un diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet, Blanco, Negro y Sky Blue, junto con los exclusivos online Pink Gold y Silver Shadow.

Precios: El nuevo Galaxy S26 Ultra de 256GB estará disponible en Chile desde el 25 de febrero desde un precio referencial $1.549.990. Por su parte, el Galaxy S26 Plus de 256GB tendrá un valor desde $1.349.990, mientras que el Galaxy S26 de 256GB partirá en $1.109.990.

Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro

La compañía surcoreana también anunció el lanzamiento de una nueva línea de audífonos: Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, los que prometen “redefinir lo que los auriculares premium pueden ofrecer tanto en audio Hi-Fi superior como en portabilidad para el uso diario”.

Detallaron que ambos están diseñados para diseñados “para ofrecer un sonido tan impresionante como su comodidad (…). Combina una calidad de sonido excepcional con un ajuste más refinado y diseñado computacionalmente, integrando las innovaciones más avanzadas de Samsung en audio y portabilidad en una experiencia perfecta”.

Al respecto, Ikhyun Cho, Vicepresidente Corporativo del Equipo de I+D de Mejora Móvil, Negocios de Mobile eXperience (MX) en Samsung, afirmó que “con la serie, nuestra filosofía de diseño fue inquebrantable, brindando comodidad todo el día sin sacrificar el rendimiento de audio, porque esto es lo que los consumidores más valoran. Diseñamos nuestro audio Hi-Fi más potente y nuestro ajuste ergonómico más seguro para que se mejoren entre sí, ofreciendo la mejor experiencia de escucha que jamás hayamos creado”.

Disponibilidad y precios de los Galaxy Buds4

La serie Galaxy Buds4 se presenta junto a la serie Galaxy S26, y estará disponible en Chile desde el 25 de febrero en Samsung.com, con un precio referencia desde $199.990 .

Con motivo de su lanzamiento, los usuarios podrán acceder a un 10% de descuento al utilizar el código “NEWBUDS4”.

Revive el Galaxy Unpacked