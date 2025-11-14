Tyler, The Creator en Fortnite: Así será su nueva colaboración en el juego

El artista presentó el tráiler de su alianza con Fortnite, que incluirá nuevos skins, objetos exclusivos y contenido inspirado en su estética.

El artista Tyler, The Creator —quien será parte de la próxima edición de Lollapalooza Chile 2025— sorprendió este viernes 14 a sus fanáticos con el lanzamiento del tráiler que anuncia su colaboración con Fortnite. En el adelanto se muestran parte de los objetos y skins que estarán disponibles para los jugadores del popular Battle Royale.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tyler, The Creator (@feliciathegoat)

Fortnite continúa ampliando su lista de colaboraciones con artistas, entre las que ya figuran Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, The Weeknd, Metallica y Eminem, además de la más reciente junto a la estadounidense Sabrina Carpenter en el marco del “Fortnite Festival”. En cuanto a franquicias, el videojuego ha trabajado con títulos como Avengers, Deadpool, Star Wars, los Simpson y más recientemente con youtuber El Rubius.

¡Los Simpsons, durante toda la temporada! Descubre lo que te espera esta temporada, empezando por el nuevo pase de batalla. pic.twitter.com/jPABLQ3POq — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) November 1, 2025

Golf Le Fleur & Chromakopia

En el lote colaborativo con el exmiembro del colectivo Odd Future se incluirán dos skins: la primera inspirada en el atuendo tradicional de Tyler, The Creator, con elementos de su marca de ropa GOLF Le Fleur; y la segunda basada en la estética de su nueva era artística reflejada en su más reciente álbum de estudio, Chromakopia.

Además de los skins, también estarán disponibles diversos objetos cosméticos, entre ellos: mochila retro Earfshaker, mochila retro Dinamita, pico Mini Tyler, estela Chroma, gesto Carrito de Golf, gesto Thought I Was Dead, papel Rosa Golf, papel Verde Chroma, batería retro Earfshaker y micrófono Chroma Vox.

Aún no se han confirmado los precios oficiales de los atuendos y objetos, pero se estima que cada skin podría costar alrededor de 1.800 V-bucks y el conjunto completo cerca de 3.200 V-bucks.