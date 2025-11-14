Bits fortnite

CNN Bits

Tyler, The Creator en Fortnite: Así será su nueva colaboración en el juego

Por CNN Chile

14.11.2025 / 16:58

{alt}

El artista presentó el tráiler de su alianza con Fortnite, que incluirá nuevos skins, objetos exclusivos y contenido inspirado en su estética.

El artista Tyler, The Creator —quien será parte de la próxima edición de Lollapalooza Chile 2025— sorprendió este viernes 14 a sus fanáticos con el lanzamiento del tráiler que anuncia su colaboración con Fortnite. En el adelanto se muestran parte de los objetos y skins que estarán disponibles para los jugadores del popular Battle Royale.

Fortnite continúa ampliando su lista de colaboraciones con artistas, entre las que ya figuran Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, The Weeknd, Metallica y Eminem, además de la más reciente junto a la estadounidense Sabrina Carpenter en el marco del “Fortnite Festival”. En cuanto a franquicias, el videojuego ha trabajado con títulos como Avengers, DeadpoolStar Wars, los Simpson y más recientemente con youtuber El Rubius.

Golf Le Fleur & Chromakopia

En el lote colaborativo con el exmiembro del colectivo Odd Future se incluirán dos skins: la primera inspirada en el atuendo tradicional de Tyler, The Creator, con elementos de su marca de ropa GOLF Le Fleur; y la segunda basada en la estética de su nueva era artística reflejada en su más reciente álbum de estudio, Chromakopia.

Además de los skins, también estarán disponibles diversos objetos cosméticos, entre ellos: mochila retro Earfshaker, mochila retro Dinamita, pico Mini Tyler, estela Chroma, gesto Carrito de Golf, gesto Thought I Was Dead, papel Rosa Golf, papel Verde Chroma, batería retro Earfshaker y micrófono Chroma Vox.

Aún no se han confirmado los precios oficiales de los atuendos y objetos, pero se estima que cada skin podría costar alrededor de 1.800 V-bucks y el conjunto completo cerca de 3.200 V-bucks.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Bits Tyler, The Creator en Fortnite: Así será su nueva colaboración en el juego
Los detalles del testimonio que tiene Fiscalía que comprobaría que "El Cebolla" violó y asesinó a Valentina Alarcón
Suben las temperaturas en el país para este fin de semana ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo
¿Cómo proyecta el mercado las elecciones 2025? Esto anticipan los analistas económicos
Fiscalía brasileña advierte que Kanye West enfrentará arresto inmediato ante cualquier apología nazi en concierto de São Paulo
Caso Muñeca Bielorrusa: Corte Suprema abre sumario contra juez Diego Simpertigue | CNN Prime