Tres apuestas indie que llegarán a PlayStation y que no deberías perder de vista

Revisa acá los detalles y fechas de publicación de estos títulos que llegan este año.

El calendario gamer continúa sumando propuestas independientes que apuestan por la creatividad, narrativa y estilos visuales únicos. En este sentido hay tres títulos que prometen destacar en PlayStation 5 por razones muy distintas: una novela visual sobre el duelo, una aventura de acción 8 bits y un shooter noir inspirado en los dibujos animados de los años 30.

Fishbowl

Desarrollado por el estudio independiente imissmyfriends (conformado por dos personas), Fishbowl se nos presenta como una novela visual introspectiva que aborda el duelo y el autodescubrimiento. La historia sigue la historia de Alo, una joven de 21 años que consigue su primer trabajo en una nueva ciudad mientras enfrenta la muerte de su abuela.

El juego mantiene una jugabilidad similar a Stardew Valley, pero con un sello muy particular que lo hace independiente. Estará disponible en tiendas a partir de abril, sin fecha fija.

Mina the Hollower

Desde los desarrolladores de Shovel Knight llega una nueva aventura de acción con fuerte inspiración retro 8 bits. Mina the Hollower pone al jugador en la piel de Mina, una inventora y combatiente experta que debe salvar una isla de una maldición.

La gran particularidad del juego es la habilidad cavar a las profundidades, lo que permite combinar exploración y combate de manera dinámica. El título, desarrollado por Yacht Club Games, estará en tiendas en 2026 sin fecha establecida y promete estar para PS5 Y PS4.

Mouse: Detective Roedor

Uno de los mejores componentes de este título es el blanco y negro con música jazz. Este shooter en primera persona lleva esa estética al extremo. Inspirado en los dibujos animados de la década de 1930 con estilo “rubber hose”, el mismo en el que se basó Cuphead, Mouse: Detective Roedor mezcla la acción frenética con una trama de detectives.

El juego llega a las tiendas de PS5 el 19 de marzo llevado a cabo por el estudio Fumi Games.