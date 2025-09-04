Tras 15 años de espera: Instagram llega oficialmente al iPad

Desde la app señalaron que se “tomaron el tiempo” para diseñar una experiencia “que optimice los aspectos favoritos de Instagram para una pantalla más grande”.

Tras 15 años de espera, Instagram lanzó oficialmente una aplicación diseñada para iPad, dando respuesta así al ya histórico clamor popular.

Por más de una década, los usuarios y usuarias de iPad (Apple) estaban resignados a una versión agrandada del modo móvil, ya que la app nunca estuvo optimizada para pantallas grandes, pero ello ya quedó atrás.

“Las personas lo pedían, y nos tomamos el tiempo para diseñar una experiencia que optimice los aspectos favoritos de Instagram para una pantalla más grande”, señalaron desde Instagram en su blog.

Detallaron que rediseñaron la experiencia para “reflejar el modo de uso actual de las pantallas más grandes”. “Ahora, al abrir la app, accederás directamente a Reels para poder disfrutar el contenido entretenido que te encanta en una pantalla más grande”.

“También verás las historias en la parte superior, para poder conectarte fácilmente con las personas que más te importan, y podrás acceder a los mensajes con solo un toque”, agregaron en la publicación.

Agregaron además a la aplicación una nueva pestaña “Seguidos”, que ofrece varias maneras de ver las cuentas que sigues en el orden que quieras, ya sea “Todo”, “Amigos” o “Más recientes”.