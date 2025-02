Todas las actividades y novedades presentadas para este Pokemon day 2025

La multi generacional industria de Pokémon cumple 29 años hoy 27 de febrero y en CNN Bits te contamos todas las actividades que tienen para ti en este aniversario.

A día de hoy, The Pokemon Company, nacida en 1996, se convirtió en la franquicia de medios más valiosa del mundo y esto se debe a su gran capacidad de mantener su legado de generación en generación, contando con un sin fin de opciones para todos los gustos, desde sus míticos videojuegos, pasando por las cartas coleccionables e incluso merchandising de lo que te puedas imaginar.

El canal oficial de Pokémon realizó un directo a través de YouTube en donde presentó todos los regalos, novedades y actividades que se llevarán a cabo este día. De algunas ya se habían dado algunos adelantos, como el lanzamiento del nuevo corto animado de Dragonite y el Cartero, pero también hubo muchas sorpresas.

Pokemon Sleep, el juego de dormir para celulares, dio el comienzo a estas actividades con un multiplicador de 1,5 de recolección en el “Poder Zzz” la noche previa al día de hoy. Además de la próxima aparición de Darkrai y Cresselia dentro del juego

Siguiendo con los juegos de móviles, Pokemon TCG Pocket presentó una nueva expansión de su juego de cartas online, con un nuevo sobre de refuerzo “Luz triunfante” con más cartas de la cuarta generación, (destacando al legendario Arceus) y se encontrarán disponibles a partir de mañana 28 de febrero.

“In the beginning, there was only a churning turmoil of chaos. At the heart of chaos, where all things become one, appeared an Egg.” 🙏

Bask in the radiance that is Triumphant Light! Available in #PokemonTCGPocket on Friday, February 28th. pic.twitter.com/QyfEeXUSWS

— Pokémon TCG Pocket (@PokemonTCGP) February 27, 2025