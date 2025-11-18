Anuncian nominados al GOTY 2025: ¿Quién ganará el premio al mejor juego del año?

El evento The Game Awards 2025, liderado por Geoff Keighley, reveló la lista completa de candidatos a Mejor Juego del Año (GOTY). Títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach y Hollow Knight: Silksong se enfrentan en la categoría principal.

La industria del entretenimiento digital se prepara para su gran noche. A menos de un mes de la ceremonia, The Game Awards 2025 ha hecho pública la lista de nominados en todas sus categorías, destacando a los seis contendientes por el codiciado premio al Mejor Juego del Año (GOTY). La cita será el próximo 11 de diciembre, donde se revelarán los ganadores de los títulos más aclamados del período.

Seis títulos luchan por el GOTY 2025

La categoría principal, que define al juego más destacado del año, presenta una mezcla de secuelas esperadas y nuevas franquicias que han impactado a la crítica y el público. Los nominados a Juego del Año (GOTY) son:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

De esta lista, Clair Obscur: Expedition 33 y Death Stranding 2: On the Beach se perfilan como los títulos con más nominaciones en total, compitiendo en categorías clave como Mejor Dirección y Mejor Narrativa, lo que subraya su calidad integral. El título independiente Hollow Knight: Silksong también consiguió una posición fuerte en las categorías de arte y diseño de audio, además del GOTY y Mejor Juego Indie.

Otras categorías relevantes de los premios

Mejor Juego de Acción/Aventura: Incluye a contendientes de alto perfil como Ghost of Yotei , Indiana Jones and the Great Circle y Hollow Knight: Silksong.

Incluye a contendientes de alto perfil como , Indiana Jones and the Great Circle y Hollow Knight: Silksong. Mejor Juego RPG: La lista incluye a Avowed, Clair Obscur: Expedition 33 y Monster Hunter Wilds.

La lista incluye a Avowed, Clair Obscur: Expedition 33 y Monster Hunter Wilds. Mejor Juego Independiente: Hades 2, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33 compiten por este galardón

Reconocimiento a la comunidad y el futuro

En el ámbito de los eSports, Counter-Strike 2, DOTA 2 y League of Legends compiten por Mejor Juego de Esports, mientras que figuras como Zyw0o y Chovy están nominados a Mejor Atleta de Esports. En la categoría de Juego Más Esperado, el interés se centra en títulos como GTA 6, Marvel’s Wolverine y The Witcher 4.

Finalmente, categorías como Mejor Adaptación de un Videojuego reflejan la creciente influencia de los juegos en otros medios, con la segunda temporada de The Last of Us y ‘A Minecraft Movie’ entre los nominados.

La expectativa ahora se centra en el 11 de diciembre, fecha en la que el jurado compuesto por medios de comunicación y la votación del público definirán al sucesor del título que obtuvo el GOTY el año anterior, en un evento que se ha consolidado como el más importante para la industria a nivel global.