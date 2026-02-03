Subtel revela ránking: ¿Qué regiones de Chile tienen el Internet más rápido?

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones destacaron que “las velocidades en Chile se mantienen altas, por sobre la media en Latinoamérica".

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reveló las estadísticas de velocidad de Internet fija, obtenidas por el Organismo Técnico Independiente tras mediciones en todo Chile.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “nos da mucha alegría ver que las velocidades en Chile se mantienen altas, por sobre la media en Latinoamérica”.

“Además, hay que destacar que hay cinco regiones en el país que tienen velocidades de descarga más altas que la Región Metropolitana y esto demuestra que la política pública de fortalecer la conectividad de las regiones está dando frutos”.

¿Qué regiones tienen el Internet más rápido?