Subtel revela ránking: ¿Qué regiones de Chile tienen el Internet más rápido?

Por Daniela Pérez P.

03.02.2026 / 14:27

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones destacaron que “las velocidades en Chile se mantienen altas, por sobre la media en Latinoamérica".

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reveló las estadísticas de velocidad de Internet fija, obtenidas por el Organismo Técnico Independiente tras mediciones en todo Chile.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “nos da mucha alegría ver que las velocidades en Chile se mantienen altas, por sobre la media en Latinoamérica”.

“Además, hay que destacar que hay cinco regiones en el país que tienen velocidades de descarga más altas que la Región Metropolitana y esto demuestra que la política pública de fortalecer la conectividad de las regiones está dando frutos”.

¿Qué regiones tienen el Internet más rápido?

  • En enero se realizaron 752.626 mediciones efectuadas por usuarios de distintas zonas del país.
  • Según estas mediciones, la Región de Los Lagos tiene el promedio de velocidad de bajada más alto del país, con 776,5 Mbps, seguido por la Región del Ñuble con 770,7 Mbps y, en tercer lugar, la Región del Biobío, con 765,2 Mbps. 

