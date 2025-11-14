Valve presenta la nueva Steam Machine: La consola que llevará los juegos de PC al televisor

La compañía detrás de Steam anunció una línea de hardware para 2026, encabezada por una consola doméstica más potente que la Steam Deck y orientada al juego en 4K.

Valve, responsable de títulos como Half-Life, Portal y Counter-Strike, presentó este jueves su nueva apuesta de hardware para el mercado gamer: la Steam Machine, una consola diseñada para trasladar la experiencia de los juegos de PC al televisor.

La empresa, que controla más del 70% del mercado global de ventas digitales de videojuegos para PC a través de la plataforma Steam, busca ampliar nuevamente su presencia en dispositivos físicos después del éxito alcanzado con la Steam Deck, lanzada en 2022.

La Steam Machine tendrá un diseño en forma de cubo y llegará en dos versiones: 512 GB y 2 TB de almacenamiento. Según Valve, la consola será seis veces más poderosa que la Steam Deck, lo que permitirá ejecutar juegos en 4K y 60 cuadros por segundo.

El equipo funcionará con un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos y doce hilos a 4,8 GHz, acompañado de 16 GB de RAM y 8 GB de memoria dedicada para gráficos. La consola operará con SteamOS y permitirá acceder a la librería completa de Steam solo con iniciar sesión en la cuenta del usuario.

Nuevo Steam Controller y compatibilidad ampliada

Valve confirmó además que la consola incluirá una nueva versión del Steam Controller, con dos trackpads, botones traseros y un sistema de carga magnética que también funcionará como transmisor inalámbrico. El control será compatible con la Steam Machine, la Steam Deck y cualquier equipo que utilice la plataforma Steam.

La consola tendrá soporte para una amplia gama de accesorios de PC, incluyendo controles, teclados, mouse y otros periféricos utilizados por los jugadores de computador.

Junto con la consola, Valve presentó el Steam Frame, un nuevo sistema de realidad virtual que podrá funcionar de manera independiente o vinculado a la biblioteca de Steam.

La compañía informó que tanto la Steam Machine como los demás dispositivos de esta línea de productos llegarán al mercado durante 2026. Los precios y las fechas específicas se anunciarán más adelante.