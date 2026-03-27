Malas noticias para gamers de PlayStation: Sony anuncia subidas de precio para PS5, PS5 Pro y PS Portal

La empresa japonesa anunció que las consolas subirán de precio debido a "las continuas presiones en el panorama económico mundial" y que los nuevos valores se verán reflejados desde el 2 de abril.

Malas noticias para los usuarios de consolas Sony, la empresa anunció este viernes que desde el próximo 2 de abril las consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal subirán de precio en todo el mundo.

En concreto, todas las versiones de la PS5 estándar subirán 100 dólares, mientras que la PS5 Pro tendrá un alza de 150 dólares. Por su parte, la extensión portátil, PS Portal, aumentará en 50 dólares.

De esta manera, en el mercado internacional los valores de las consolas de Sony quedarán de la siguiente manera:

PS5 – $649.99

– $649.99 PS5 Digital Edition – $599.99

– $599.99 PS5 Pro – $899.99

– $899.99 PS Portal – $249

¿Cómo quedará el precio en Chile?

Considerando el valor de las consolas en el mercado nacional y este nuevo aumento de cada versión, en Chile, la PS5 subirá aproximadamente $90.000, la versión PRO en torno a $135.000 y la PS Portal alrededor de $45.000.

Desde Sony señalaron que esta alza se debe a “las continuas presiones en el panorama económico mundial“.

“Somos conscientes de que los cambios en los precios afectan a nuestra comunidad y, tras una cuidadosa evaluación, hemos concluido que se trata de una medida necesaria para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo”, agregaron desde la empresa.