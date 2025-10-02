Octubre en Steam: Secuelas de peso y estrenos indie marcan el calendario de 2025

El mes reúne lanzamientos para todos los gustos en PC. Las editoras apuestan por continuaciones de franquicias consolidadas y por propuestas independientes con ambición. Las horas de desbloqueo pueden variar por zona.

Steam inicia octubre con una oferta amplia y heterogénea. Hay títulos para quienes siguen sagas históricas y para quienes buscan experiencias nuevas en rol, acción, estrategia y aventura narrativa. La plataforma mantiene el pulso del mercado de PC con estrenos escalonados durante todo el mes.

Los imprescindibles del mes

Battlefield 6 asoma como el disparo más ruidoso del mes en el terreno FPS, con expectativas altas por su escala y por su apuesta multijugador. En el rol espacial, The Outer Worlds 2 promete una campaña con decisiones de peso y humor negro característico.

El terror vuelve a escena con Little Nightmares III, que explora escenarios nuevos y refuerza su identidad visual. El RPG de culto Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 reaparece con ruta definida para su debut en PC, mientras Jurassic World Evolution 3 ofrece gestión y simulación con parques más complejos y criaturas más verosímiles.

La agenda arranca con Digimon Story: Time Stranger, que amplía el universo de la franquicia con combate por turnos y foco narrativo. La semana siguiente sube la vara con Kingmakers, una mezcla de estrategia y acción en tiempo real.

A mitad de mes se instala un bloque cargado: Little Nightmares III y Blue Protocol: Star Resonance aparecen en ventanas cercanas; Battlefield 6 se suma con su desembarco principal; y el tramo de indies toma forma con Escape from Duckov y Fellowship.

La tercera semana concentra estrenos de alto perfil: Jurassic World Evolution 3 y Bloodlines 2 comparten vitrina y empujan géneros distintos con ambición AAA. En la recta final, Super Fantasy Kingdom aporta construcción con ADN roguelite. El cierre queda para The Outer Worlds 2 y ARC Raiders, una dupla que combina aventura espacial y acción cooperativa con estética futurista.

Lo que conviene saber

Algunas editoras publican fechas globales distintas a la que muestra la ficha de Steam para cada región. Esa diferencia responde a horarios de desbloqueo y ajustes de última hora.

La recomendación para usuarios en Chile consiste en revisar la página de producto de cada juego en Steam, activar la lista de deseados y habilitar notificaciones para recibir cambios de día u hora.

También conviene chequear requisitos de sistema y tamaño de descarga, ya que varios estrenos incorporan texturas de alta resolución y funciones multijugador que elevan la demanda de almacenamiento y conexión.