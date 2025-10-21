Sandisk lanza en Chile el nuevo SSD WD_BLACK SN8100: ¿qué novedades trae la apuesta de alto rendimiento?

El nuevo disco de la marca incorpora tecnología PCIe Gen 5.0, que duplica la velocidad de transferencia frente a la generación anterior y mejora la eficiencia energética en más de un 100%.

Sandisk presentó en Chile el nuevo SSD WD_BLACK SN8100 NVMe, un disco interno de alto rendimiento que incorpora la tecnología PCIe Gen 5.0, orientado a usuarios que requieren mayor velocidad y estabilidad en tareas exigentes como videojuegos, producción audiovisual o inteligencia artificial.

Según la compañía, el dispositivo alcanza velocidades de lectura de hasta 14.900 MB/s y de escritura de 14.000 MB/s, lo que representa el doble de rendimiento frente a los modelos de generación anterior (PCIe Gen 4.0). También mejora en más del 100% su eficiencia energética, con un consumo promedio de 7 W o menos.

El SSD utiliza tecnología NAND Flash para optimizar el desempeño térmico y mantener bajo el consumo eléctrico, algo relevante en equipos de alto rendimiento o en contextos de uso prolongado.

En conversación con medios especializados, Daniel Sanclemente, Sales Manager de Sandisk Chile, explicó que el mercado nacional “ha mostrado una evolución importante en su demanda de rendimiento, especialmente entre gamers y creadores de contenido”, y que la llegada de esta nueva generación “responde a una necesidad creciente por soluciones más potentes y eficientes”.

El WD_BLACK SN8100 NVMe está disponible en versiones de 1 TB a 4 TB y se suma a la tendencia global de adopción de unidades PCIe Gen 5.0, que duplican la capacidad de transferencia de datos respecto a la generación previa.