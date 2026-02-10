Día de los Enamorados: Cinco videojuegos para disfrutar este 14 de febrero con tu pareja

Este sábado se celebra el Día de los Enamorados y jugar videojuegos en pareja se ha vuelto un panorama cada vez más popular. Por eso, CNN Bits te recomienda cinco títulos ideales para disfrutar juntos.

Este sábado 14 de febrero se celebra nuevamente el Día de los Enamorados. Los panoramas clásicos —como una cena romántica, un picnic en un parque o ir al cine— nunca fallan, pero hay una alternativa que ha ido ganando espacio entre las parejas en el último tiempo: jugar videojuegos.

Aunque por años se asoció a la industria con un público mayoritariamente masculino, un estudio de la Entertainment Software Association (ESA) mostró que las mujeres están más presentes que nunca en este mundo.

El informe, publicado en 2025, indica que el 48% de las personas que juegan videojuegos en el mundo son mujeres, mientras que los hombres representan el 51%, una diferencia mínima que confirma que el interés por este tipo de entretención se mantiene prácticamente en niveles similares.

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, planificar una jornada de videojuegos en pareja puede ser una gran opción para compartir y pasarlo bien. CNN Bits te recomienda cinco juegos ideales para la fecha, y algunos están con descuento.

It Takes Two: Una historia que debe jugarse en cooperativo

Ganador del Game of the Year (GOTY) el 2021, It Takes Two ha logrado posicionarse como una de las mejores alternativas para las parejas que buscan pasar un buen rato juntos jugando videojuegos.

Tal y como dice el nombre del juego, solo puede jugarse de a dos. Este cuenta con una emotiva historia en la que se verán obligados a trabajar en conjunto para seguir avanzando, y tranquilos, el juego se encarga de enseñar las mecánicas de a poco para los menos expertos.

A día de hoy, se encuentra a un precio de 8 dólares ($7.000 aproximadamente) en la tienda de PlayStation, mientras que para Xbox y PC, está a poco más de $30.000 pesos. Además, basta con que solo uno de los jugadores lo compre.

Overcooked! 2: Que no se les queme la cena

Cocinar en pareja, uno de los tantos panoramas que se planifican para los 14 de febrero. Este juego trae una serie de desafíos en la que deberán trabajar en conjunto preparando diversos platos de comida en contra del tiempo para ir avanzando de nivel.

Desde ensalada, hasta sushi, pasando por hamburguesas, son algunos de los platos que deberán preparar, pero cuidado con que se les vaya a incendiar la cocina o entregar los pedidos fuera de plazo y no olviden de limpiar los platos, a nadie le gusta recibir su comida en un plato sucio.

Aunque tiene mecánicas básicas y fáciles de aprender, este juego lleva la coordinación a otro nivel, y la paciencia también.

Actualmente, está a poco menos de 7 dólares en PlayStation ($5.500 aproximadamente) y en Steam y Xbox el precio ronda entre $12.000 y $19.000. Este juego, de jugarse en línea, deben comprarlo ambos jugadores.

Keep Talking and Nobody Explodes: Desarmar una bomba puede ser estresante

Todos los juegos tienen un punto donde llegan a estresar al jugador, aunque pocos lo hacen como Keep Talking and Nobody Explodes, un videojuego —hecho para jugarse de a dos— en el que uno de los jugadores verá en su pantalla una bomba y debe desactivarla, mientras que el otro tiene el manual para desactivarla.

El que tiene la bomba no ve el manual y el que tiene el manual no ve la bomba. Por lo que el que tiene la función de desactivarla, debe describirle al otro jugador como es la bomba, cuantas baterías tiene, color de botones, cables, etc.

Además, es contra el tiempo, y si presionas los botones equivocados o cortas los cables incorrectos, la bomba explota. Por lo que deben trabajar en equipo.

En PlayStation, Xbox y Steam, su precio ronda los $10.000, aunque solo uno de los jugadores debe comprarlo, puesto que el manual de desactivación se encuentra en el sitio web del juego.

LEGO: Revivan la historia de su película favorita

Los videojuegos de LEGO tienden a estar llenos de humor y creatividad, perfecto para jugar tranquilos, sin estrés y sacar unas risas. A diferencia de los juegos mencionados anteriormente, aquí dejamos a elección de la pareja que temática de la marca les gusta, donde podrán revivir la historia de sus películas favoritas.

LEGO cuenta con colaboraciones con Star Wars, Marvel, DC, Jurassic Park, Harry Potter, El Señor de los Anillos y más, dejando una amplia oferta para la historia que sea más a gusto de los jugadores.

Aunque algunos de sus precios van desde los $7.000 hasta $60.000 dependiendo el juego y su versión.

Minecraft: Construyan su propio mundo

Un clásico que no podía faltar, Minecraft es de esos juegos donde como pareja podrán decidir que hacer, hacia donde ir, sin una línea predeterminada que siga una historia.

Pueden construir su casa, su pueblo, tener su granja con animales y cultivos, la imaginación es el límite. Cuenta con controles básicos y fáciles de aprender, además pueden modificar la dificultad a medida que jueguen para disfrutar de una mejor experiencia.

Su precio ronda los $15.000, de jugarlo en línea requieren una copia cada jugador.