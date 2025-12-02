Samsung presenta el Galaxy Z TriFold, su primer celular triplegable

Desde la compañía señalaron que se lanzará primero en Corea del Sur, llegando a otros territorios probablemente durante el primer trimestre del próximo año.

Este martes, Samsung sorprendió con el anuncio del lanzamiento del Galaxy Z TriFold, su primer plegable triple.

“Su perfil delgado asegura la portabilidad de un teléfono premium que ofrece ultra rendimiento y, al desplegarse dos veces, revela una pantalla inmersiva de 10 pulgadas que eleva la productividad y la experiencia cinematográfica”, señalaron desde la compañía.

TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la División Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, sostuvo que el Galaxy Z TriFold “resuelve uno de los desafíos más persistentes de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento premium y productividad en un solo dispositivo”.

Entre otras cosas, Galaxy Z TriFold tiene 3,9 milímetros de grosor totalmente abierto, cuenta con una cámara de 200 megapíxeles (entre las cinco que tiene, tres traseras y dos delanteras), y la batería más grande que Samsung ha tenido en un teléfono plegable, con un sistema de tres celdas de 5600 miliamperio-hora (mAh).

Posee un diseño plegable hacia dentro para proteger la pantalla principal y el mecanismo tiene una alarma que avisa al usuario cuando se está produciendo un plegado incorrecto. Los paneles desplegados pueden usarse como una sola pantalla, como tres o dos bloques independientes donde desarrollar hasta tres tareas al mismo tiempo.

Desde la compañía señalaron que su nuevo triplegable saldrá a la venta el próximo viernes 12 de diciembre en Corea del Sur. Se espera que próximamente llegue a otros territorios, entre ellos el estadounidense, adonde arribaría durante el primer trimestre del 2026.

