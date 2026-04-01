Rockstar recluta testers a meses del estreno de GTA 6 y alimenta las señales de recta final

La compañía abrió una convocatoria para sumar probadores de control de calidad en su estudio de Bangalore, India. Aunque la oferta no menciona de forma explícita a Grand Theft Auto VI, el proceso fue leído por parte de la comunidad como una señal de avance de cara al lanzamiento previsto para noviembre.

Rockstar Games abrió una convocatoria para incorporar testers de control de calidad en su estudio de Bangalore, en India, en una movida que reactivó la expectativa de la comunidad a pocos meses del estreno previsto de Grand Theft Auto VI. La empresa mantiene abierta la vacante de Associate QA Tester – Game Functionality en su sitio oficial de empleos, mientras una publicación en LinkedIn difundió además una jornada de reclutamiento presencial fijada para el 18 de abril de 2026.

La oferta fue compartida por Priyanka Mourya, especialista en captación de talento de Rockstar, quien invitó a personas interesadas en videojuegos a sumarse al equipo de Bangalore para trabajar en “emocionantes proyectos de videojuegos”. En paralelo, la descripción del cargo publicada por la empresa apunta a tareas propias del área de aseguramiento de calidad, como probar juegos en distintas plataformas, detectar errores y elaborar reportes técnicos para el equipo de desarrollo.

Aunque la vacante no nombra a GTA 6, la convocatoria aparece en un momento especialmente sensible para Rockstar, con el lanzamiento del juego fijado para el 19 de noviembre de 2026. Por eso, varios medios especializados interpretaron el movimiento como una señal de que el estudio ya está reforzando su fase final de pruebas y optimización, aun cuando esa relación no ha sido confirmada oficialmente por la compañía.

Más que una prueba abierta al público, lo que existe por ahora es un proceso de contratación para control de calidad dentro del estudio. Esa diferencia no es menor: la búsqueda sugiere actividad en la etapa final del desarrollo, pero no permite afirmar por sí sola que Rockstar haya abierto playtests específicos de GTA 6 ni acceso anticipado general al juego.

Con todo, la publicación volvió a encender la expectativa en torno al que probablemente sea el lanzamiento más vigilado de la industria este año. A falta de nuevos anuncios oficiales sobre avances concretos, la señal más sólida sigue siendo esa: Rockstar está reforzando su equipo de testeo a pocos meses de uno de sus estrenos más esperados.